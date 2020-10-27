Супрун рассказала об опасности и ненужности КТ при COVID-19

Ионизирующее излучение, которое человек получает при процедуре компьютерной томографии (КТ), может повредить ДНК и увеличить риск заболеть раком.

Об опасности КТ рассказала в Facebook бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун. Она отметила, что сейчас из-за COVID-19 врачи назначают КТ, когда это исследование совершенно не нужно.

"Почему об этом не говорят сами врачи и те заведения, которые делают КТ всем и везде просто так без всяких на то причин? Зачем говорить о рисках и ненужности процедуры, если пациенты платят за это деньги из своего кармана", – пояснила Супрун.

По ее словам, ионизирующее излучение при рентгене и КТ может повреждать ДНК человека.

"Его действие может повреждать ДНК, и хотя ваши клетки восстанавливают большую часть нанесенного ущерба, это не всегда происходит полностью. Результатом этого могут быть мутации ДНК, которые со временем могут увеличивать риск иметь рак", – сообщила медик.

Она отметила, что КТ, как и любые виды медицинских вмешательств, прежде всего, предполагает оценку ожидаемой эффективности и связанных с ним рисков.

Что показывает КТ

Супрун отметила, что снимок КТ фактически не влияет на тактику лечения и не способствует скорости выздоровления.

Кроме того результат исследования не является определяющим в принятии решения о госпитализации в случае осложнения течения болезни. Для этого есть множество других индикаторов.

"Поэтому в результате вы не получите никакой пользы от проведенного исследования кроме дополнительной дозы радиации и лишних денежных затрат", – подчеркнула врач.

Увеличивает ли КТ риск рака?

По словам бывшего министра, ученые до сих пор не имеют однозначного ответа, увеличивает ли КТ вероятность возникновения рака, потому что не хватает данных. Но большинство все же убеждены в том, что это возможно. Особенно это касается людей, которые уже лечились от рака. Частое использование КТ в дальнейшем, может увеличивать риски появления других видов рака в будущем.

"Совокупное влияние излучения от КТ постепенно добавляется к базовому риску иметь рак. Просто представьте, что с каждым КТ вы увеличиваете свои шансы иметь рак", – сказала Супрун.

Когда следует делать КТ и рентген при COVID-19

Исследования не стоит делать для первичной диагностики COVID-19. Тестирование на наличие вируса остается единственным специфическим методом диагностики. Всегда требуется подтверждение тестом, даже если снимок показывает изменения.

По словам медика, снимок также вряд улучшит клинические результаты в случае болезни, то есть сделаете вы его или нет – выздоровление не наступит быстрее.

"Делать КТ или рентген снимок рекомендуется госпитализированным (!) пациентам с тяжелым течением болезни, которые имеют конкретные клинические показания к КТ, например, одышку или наличие сопутствующей патологии" – заявила Супрун.

Она подчеркнула, что ни в одном протоколе лечения COVID-19 в случае легкого течения болезни нет рекомендации делать КТ, чтобы узнать, что же там происходит в легких.

"Если вы пациент – никогда не спешите назначить себе самостоятельно КТ или любой другой тест, не проконсультировавшись с врачом. И даже советы врача старайтесь воспринимать обдуманно", – написала медик.

Она также порекомендовала не стесняться переспросить врача, можно заменить КТ на другой способ диагностики, например, цифровой рентген, МРТ или УЗИ.

"Если вы врач – объясняйте пациентам, что КТ не является вспомогательным в случае легкого течения COVID-19, говорите о рисках для здоровья и радиации при использовании этого метода диагностики хаотично и когда угодно. И в конечном итоге не назначайте своим пациентам КТ наугад и без медицинских на это показаний", – резюмировала Супрун.

При КТ человек получает дозу ионизирующего излучения Facebook Уляны Супрун

КТ увеличивает риск заболеть раком Facebook Уляны Супрун

Исследование назначают в крайних случаях Facebook Уляны Супрун

Как писал OBOZREVATEL, врач объяснил, почему COVID-19 не всегда можно обнаружить на КТ. На ранних стадиях COVID-19 компьютерная томография (КТ) легких показывает не бактериальную пневмонию, а отек, вызванный накоплением гиалуроновой кислоты.