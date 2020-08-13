В Украине обнаружили сибирскую язву: в Минздраве назвали симптомы при заражении

В Министерстве здравоохранения Украины пояснили, как именно можно заразиться сибирской язвой, а также назвали симптомы при заболевании.

Заражение происходит в результате проникновения возбудителя через поврежденную кожу, слизистую оболочку или укусы насекомых, сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

В Минздраве рассказали о симптомах сибирской язвы. Фото slovoidilo.ua

Также отмечается, что не исключена возможность заражения через контаминированный возбудителем грунт или предметы.

При этом от человека к человеку заболевание не передается.

В ЦОЗ подчеркнули, что средняя продолжительность инкубационного периода составляет 2-3 дня, также возможны колебания от нескольких часов до 14 суток.

Симптомы при заболевании сибирской язвой

Болезнь начитается остро. В первые же часы температура тела резко повышается до 38-40 градусов и возникает слабость. Делится она на несколько форм:

Сибирка на коже

Сильная головная боль.

Высокая температура.

Общее недомогание.

Карбункул с быстрым нарастанием отека и зуд.

Сибирка легочной формы

Сильные колющие боли в груди.

Одышка.

Сибирка кишечной формы

Диарея с примесями крови.

Режущие боли в животе.

Рвота с примесью крови.

В ЦОЗ призывают при наименьшем подозрении на любую из форм заболевания необходима немедленная госпитализация. Сибирская язва имеет тяжелое течение и может привести к смерти.

Как уменьшить риск заболеть сибирской язвой

В ведомстве перечислили советы по профилактике инфицирования:

покупайте мясо и мясопродукты лишь в местах, где качество продуктов контролируют;

люди, которые перерабатывают и реализуют мясо или любую животноводческую сырье, обязаны соблюдать гигиенические нормы;

выполнения ветеринарно-санитарных правил при уходе за животными;

убой домашнего скота только с разрешения ветработников;

упорядоченное захоронения трупов животных;

ветеринарный контроль мехового и кожаного сырья;

контроль заболеваемости животных;

уничтожение зараженных трупов животных;

прививки животных против сибирской язвы;

получения лицами, имевшими контакт с больными животными или сырьем, экстренной профилактики.

Facebook ЦОЗ

Facebook ЦОЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области подтвержден случай заражения сибирской язвой. Пациент, который занимался скупкой животных, ощутил первые симптомы 3 августа, но к врачу обратился только 7 августа.

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