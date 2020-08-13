В Украине обнаружили сибирскую язву: в Минздраве назвали симптомы при заражении

В Министерстве здравоохранения Украины пояснили, как именно можно заразиться сибирской язвой, а также назвали симптомы при заболевании.
Заражение происходит в результате проникновения возбудителя через поврежденную кожу, слизистую оболочку или укусы насекомых, сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.
В Минздраве рассказали о симптомах сибирской язвы. Фото slovoidilo.ua
Также отмечается, что не исключена возможность заражения через контаминированный возбудителем грунт или предметы.
При этом от человека к человеку заболевание не передается.
В ЦОЗ подчеркнули, что средняя продолжительность инкубационного периода составляет 2-3 дня, также возможны колебания от нескольких часов до 14 суток.
Симптомы при заболевании сибирской язвой
Болезнь начитается остро. В первые же часы температура тела резко повышается до 38-40 градусов и возникает слабость. Делится она на несколько форм:
Сибирка на коже
Сильная головная боль.
Высокая температура.
Общее недомогание.
Карбункул с быстрым нарастанием отека и зуд.
Сибирка легочной формы
Сильные колющие боли в груди.
Одышка.
Сибирка кишечной формы
Диарея с примесями крови.
Режущие боли в животе.
Рвота с примесью крови.
В ЦОЗ призывают при наименьшем подозрении на любую из форм заболевания необходима немедленная госпитализация. Сибирская язва имеет тяжелое течение и может привести к смерти.
Как уменьшить риск заболеть сибирской язвой
В ведомстве перечислили советы по профилактике инфицирования:
покупайте мясо и мясопродукты лишь в местах, где качество продуктов контролируют;
люди, которые перерабатывают и реализуют мясо или любую животноводческую сырье, обязаны соблюдать гигиенические нормы;
выполнения ветеринарно-санитарных правил при уходе за животными;
убой домашнего скота только с разрешения ветработников;
упорядоченное захоронения трупов животных;
ветеринарный контроль мехового и кожаного сырья;
контроль заболеваемости животных;
уничтожение зараженных трупов животных;
прививки животных против сибирской язвы;
получения лицами, имевшими контакт с больными животными или сырьем, экстренной профилактики.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области подтвержден случай заражения сибирской язвой. Пациент, который занимался скупкой животных, ощутил первые симптомы 3 августа, но к врачу обратился только 7 августа.
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