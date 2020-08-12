Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса: биологи отметили серьезную опасность препарата

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в мире, российская Спутник V, о которой на днях говорил президент Владимир Путин – "белое пятно со спекулятивной заявлением лидера РФ".

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский ученый и генетик Оксана Пивень. По ее словам, нельзя говорить об эффективности такого препарата, не предоставляя достаточное количество доказательств о его создании и всех клинических испытаний.

Напомним, Владимир Путин во вторник, 11 августа, заявил, что его страна первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Мол, она формирует стойкий иммунитет, о чем свидетельствует даже вакцинация одной из его дочерей.

"Сложно комментировать российскую вакцину, потому что у нас нет никаких данных о том, на чем она основывается, живая она или ослаблена, из чего состоит, какой принцип ее работы в организме. Делались ли клинические или приклинични исследования – мы тоже не знаем. Если этого не сделано и нет никаких протоколов и данных о ее возможной токсичности, иммуногенности, о выработке антител – тогда это просто какое-то белое пятно со спекулятивным заявлением президента", – подчеркнула генетик.

Зарегистрированную вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им.М.Ф.Гамалии Минздрава России. Ее испытали на 50-ти военнослужащих, а также на сотрудниках центра эпидемиологии. Об этом российское Министерство обороны объявляло еще 2 июня. Однако биологи в ряде мировых стран раскритиковали российскую вакцину. Они считают, что россияне могли обойти немало важных исследований, а потому вакцина может быть опасной для здоровья людей.

Другие эксперты обеспокоены не только ускоренными темпами испытания вакцины, но и незначительным количеством людей, которые участвовали в этом процессе. Все это противоречит международной практике, – отметили во Всемирной организации здравоохранения.

"Если бы мы хотели рискнуть нанести ущерб многим людям, или дать им что-то неработающее, мы могли бы начать со следующей недели. Но так не делается", – заверил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Сейчас в США продолжаются масштабные испытания потенциально эффективной вакцины британско-шведского исследования с участием Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Вакцина стимулирует производство антител и Т-клеток, которые могут бороться с коронавирусом, не вызывает опасных побочных эффектов, кроме головной боли и лихорадки, что проявилось в 70% участников испытаний. На четвертой стадии проверок в Штатах принимают участие 30 тыс добровольцев. Если это испытание будет успешным, масштабный запуск вакцины должен начаться ближе к концу 2020 года.

Всего, по данным ВОЗ, в мире разрабатывают 133 потенциальных препарата против COVID-19. 10 из них проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае, другие 123 находятся на доклинической стадии.

Как сообщал OBOZREVATEL, США заключили договор с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против коронавируса COVID-19.

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