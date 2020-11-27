Нет доверия к врачам

У многих есть свой негативный "медицинский" опыт и люди судят по нему, по одному специалисту, обо всей медицине в целом.

Недавно одна известная мама поделилась опытом общения с детским психологом. Ей сказали ерунду и она сделала выводы, что все детские психологи плохие и наф*г никому не нужны.

Однозначно, что специалист, который давал ей мракобесные советы и которым она следовала какое-то время (слава Богу, вовремя одумалась) – абсолютно некомпетентен в своей области, но разве это говорит о том, что все детские психологи одинаково глупы, вредны и бесполезны?

Проблемы школьного образования

Сколько важных знаний прошло мимо нас, потому что они не были "встроены" в мир, который нас окружает, в тело, в котором мы "живем". Они казались сложными, непонятными, скучными, практико- неприменимыми.

У меня в школе, например, не учили извлекать опыт, ошибки, делать важные выводы на уроках истории. Нужно было тупо зубрить даты (не дай Бог на 1 год ошибиться) и события. Разве это кому-то нужно и может быть интересно детям?

Многие восполняют эти "пробелы" позже самостоятельно. Многие дети имеют возможность "дополучить" все дома, в семье.

Но если бы уроки биологии и физики в школе были бы интереснее и понятнее, если бы все знали на самом простом уровне, как работает иммунная система или чем опасны некоторые вирусы – у нас бы однозначно было бы меньше проблем во многих сферах.

Медицина – это сложно

Это вообще другая сфера жизни, иногда пугающая, иногда непонятная даже людям с высоким интеллектом.

Стив Джобс после постановки диагноза "рак" 9 месяцев лечился травами, иглоукалыванием и "очистительными" клизмами, о чем после глубоко сожалел, и, когда вернулся в руки "традиционной" медицины – было поздно, время было упущено.

Он сделал свой выбор и ошибся. Но разве можно назвать его глупым человеком? Нет. Он просто прошел все стадии своей болезни, которые давно известны и описаны.

Отрицание, шок, гнев… и только в самом конце принятие. Испугался, не понял, недооценил серьезность проблемы. Сделал выводы, но поздно. Потерял свой шанс и драгоценное время.

Специалисты себя скомпрометировали

В роддоме иногда может происходить настоящее насилие над женщинами, которые после пережитого опыта готовы умирать, рожать дома, лишь бы туда не возвращаться.

Врачи становятся не помощниками, не надеждой, а палачами, которые могут унижать, оскорблять, запугивать, лечить отсталыми и совершенно неэффективными методами. Не развита психологическая помощь и многие люди находят ее на "той" стороне.

Как считаете, она нужна женщине, которая перенесла замершую беременность или потерю ребенка на поздних сроках беременности, после родов?

А у нас бывает так, что саму женщину еще и виноватой сделают, назначат перечень из 50 обследований (98% из которых будут бесполезны), запугают, запредельно повысят уровень тревожности и страха, иногда на всю оставшуюся жизнь.

Но если какой-то врач не знает, что можно предложить женщине разные варианты вмешательства и даже "невмешательста" при замершей беременности, что не нужно всем подряд делать эпизиотомию в родах, разве это позволяет нам говорить, что все врачи работают по таким же принципам?

Не могут помочь, поставить верный диагноз, назначить правильное лечение и убедить в его необходимости

Иногда нет времени. Иногда нет знаний.

Моя мама страдала гипотериозом, птозом верхних век, анемией. Умная женщина, имеющая высшее образование, красные дипломы. Носила в поликлинику трехлитровые банки мочи, долго ходила по врачам.

Не объяснили, не полечили, не помогли.

Она пыталась помочь сама себе. В то время (20 лет назад) набирала популярность эзотерика. У нас в доме стояли "энергетические" матрицы. Мы ходили на курсы по нетрадиционной медицине. "Чистили" чакры, восстанавливали "разорванное" биополе, предсказывали будущее.

Носили "заговоренные" китайские трусы для женского здоровья. Проводили чистки от паразитов. Мама ездила по странам и городам к разным "пророкам" и "посланникам" "заряжаться" от них здоровьем и энергией. Мы почти не ели мясо, "тихо" и недолго отказывались от прививок. Пили добавки, чесночные капсулы и много всего другого. И я не могу сказать, что это было самым худшим периодом нашей жизни.

Это научило меня тогда следить за своим питанием, весом, мыслями, вникать и пытаться найти выход из сложившейся ситуации. В голове изменилась картина мира. Все было так стройно, логично и понятно. Это успокаивало, давало ощущение контроля над своей жизнью, над своим здоровьем, и самое главное - давало надежду.

Было тепло, спокойно, уютно с теми мыслями в той реальности. Казалось, что мы все делаем правильно. И даже казалось, что это помогает и на физическом уровне. И иногда это действительно было так.

Ведь все болезни имеют циклическое течение и спонтанные периоды улучшения. Но потом становится очевидным, что все так же плохо, потому что все это помогает тогда, когда ты вообще ничем не болен или когда болезнь проходит сама по себе с течением времени (ОРВИ, например).

И как бы ты не работал со своими мыслями, не прощал всех и не вел праведную жизнь - гипотериоз не отступал. Он был всегда рядом и никуда не девался.

Слезы, отчаяние, детские страхи, что мама умрет, что ей никто не может помочь. Когда она находилась почти в микседематозной коме - это и правда было страшно. Только после 25 лет у меня пропал этот "животный" страх за себя и за нее. У меня нет ни капли сожаления о том, где мы были и через что мы прошли. Потому что благодаря этому опыту, у меня есть то, что я сейчас имею.

Опыт, выбор и знание о том, как важна и чего может стоить адекватная информация. Она способна спасти жизнь вам и вашим близким.

Со всем этим мы справились тогда, когда я выучилась и пришла к доказательной медицине. Нашлись ответы на все вопросы. Моей маме сейчас 70 лет и у нее еще большие планы на жизнь.

Самое главное, о чем я хотела сказать, что тот уродливый образ медицины, который мы иногда видим и о котором иногда слышим - не отождествляет ее все.

И если вам пришлось пройти через жестокость, отверженность, состояние беспомощности и полного разочарования в медицине, это не значит, что она вся такая.

Поэтому самообразование - наше все. Это поможет вам в выборе врача. Не отказывайтесь от медицинской помощи, когда она нужна.

И для того, чтобы максимально защититься от ошибок, извлечь из медицины пользу и не растерять, а только приумножить свое здоровье, надо не бежать от нее в сторону средневековья, а знакомиться с ней ближе, находить в ней адекватных специалистов и знать, какой она должна и может быть на самом деле.

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