Pfizer заявила о 95%-ной эффективности вакцины от COVID-19

Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 95% и не имеет серьезных побочных эффектов.

Об этом сообщила New York Times со ссылкой на информацию компании. Данные показали, что вакцина предотвращает легкие и тяжелые формы COVID-19.

Препарат оказался эффективным на 94% для пожилых людей, которые более уязвимы к развитию тяжелой формы COVID-19 и не сильно реагируют на некоторые типы вакцин.

Компания, которая разработала вакцину вместе со своим партнером BioNTech, сообщила, что планирует обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами за разрешением "в течение нескольких дней".

Результаты испытаний – менее чем через год после того, как исследователи начали работать над вакциной – побили все рекорды скорости разработки вакцины. Обычно такой процесс занимает годы.

"Результаты исследования знаменуют собой важный шаг на этом историческом восьмимесячном пути к созданию вакцины, способной помочь положить конец этой разрушительной пандемии", – сказано в заявлении доктора Альберта Бурла, исполнительного директора Pfizer.

Если вакцина получит одобрение контролирующих органов, Pfizer пообещала, что к концу года у нее может быть до 50 миллионов доз, а к концу следующего года – до 1,3 миллиарда.

В испытании Pfizer и BioNTech участвовало около 44 000 добровольцев, половина из которых получила вакцину. Другая половина вакцинировалась плацебо с соленой водой. Затем исследователи стали ждать, сколько человек в каждой группе заболели COVID-19.

В компании заявили, что из 170 случаев COVID-19 162 были в группе плацебо, а восемь – в группе вакцины. Из 10 случаев тяжелого заболевания COVID-19 девять получали плацебо.

Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность вакцины одинакова в зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности. Самым частым серьезным побочным эффектом была утомляемость: 3,7% добровольцев сообщили об усталости после приема второй дозы. Два процента добровольцев сообщили о головной боли после второй дозы. По словам компаний, пожилые люди сообщают о меньшем количестве и более умеренных побочных эффектах.

Ранее OBOZREVATEL, В США в четырех штатах – Род-Айленд, Техас, Нью-Мексико и Теннесси запустили пилотную программу по доставке экспериментальной вакцины против COVID-19 от компании Pfizer.

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