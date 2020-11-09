Вопрос:⁣

Одна моя знакомая поделилась опытом "лечения" ОРВИ. Когда у ее ребенка повышается температура до 39, она вызывает "скорую", которая увозит их в больницу, а там дитю ставят капельницу. После капельницы малыш чувствует себя намного лучше, а дальше мама пишет отказ от дальнейших врачебных вмешательств и едет долечивать малыша дома. Она считает, что капельница с глюкозой помогает организму быстрее справиться с вирусом, а не мучиться с высокой температурой.⁣

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Как вы относитесь к этому опыту? Не сбивает ли капельница с толку организм, который нацелен на борьбу с вирусом? Надо ли принять на вооружение этот метод?⁣

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Ответ:⁣

Невольно напрашивается вот такая аналогия: у меня есть знакомая, которая когда видит, что ребенок хочет какать, быстренько ставит ему клизму, чтобы он не тужился и не мучился.⁣

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Отношение примерно следующее: нормальные люди, когда у ребенка начинается ОРВИ, должны его активно поить, о чем мы вот уже много лет постоянно говорим. Избыток жидкости активизирует работу слизистых оболочек, сердца и сосудов, помогая организму быстрее справиться с вирусом.⁣

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А если ребенка вместо этого везут в больницу, где подвергают риску ничем не обоснованных инъекций и заражения больничными инфекциями, то закрадывается мысль, что Бог чего-то недодал маме этого ребенка. Распространение подобного опыта возможно только со знаком минус.⁣

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Я мечтаю о том, чтобы к нам поскорее пришла нормальная медицина, когда за необоснованный вызов "скорой" люди будут платить весьма ощутимые деньги.⁣