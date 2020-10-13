Одновременное заражение гриппом и COVID-19 может привести к смерти – ЦОЗ

У гриппа и COVID-19 похожие симптомы

Коронавирусом и гриппом можно заразиться одновременно, что грозит тяжелым поражением легких и может привести к смерти.

Об этом предупредил в Facebook Центр общественного здоровья. Симптомы обеих болезней очень похожи.

В ЦОЗ отметили, что грипп и коронавирусная инфекция – опасные и высоко заразные заболевания, которые могут иметь как легкую форму протекания, так и тяжелую

"Болезни похожие по ️симптомамы – лихорадка, кашель, усталость, ️способом передачи – капельным путем. Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно, и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти ", – сказано в сообщении.

Медики также отметили, что антибиотики не ускоряют выздоровление – как в случае заболевания гриппом, так и COVID-19.

При этом в ЦОЗ напомнили, что соблюдение респираторной гигиены и гигиены рук, вакцинация, здоровое питание, сон и физическая активность – снижают вероятность развития тяжких форм COVID-19 и одновременного заболевания гриппом.

Чтобы уберечь себя и близких от этих болезней ЦОЗ порекомендовал:

вакцинироваться от гриппа;

тщательно и часто мыть руки в течение 40 секунд;

соблюдать дистанцию 1,5 метра, а где это невозможно, надевать маску;

не трогать глаза, нос, рот, кашлять и чихать в сгиб локтя или одноразовый платочек;

при появлении симптомов немедленно обращаться к врачу.

Симптомы гриппа и COVID-19. Источник: Facebook ЦОЗ

ЦОЗ предупредил об опасности гриппа и COVID-19. Источник: Facebook ЦОЗ

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