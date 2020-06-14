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О каких болезнях говорят плохие брови и ресницы: наблюдение медиков

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Состояние бровей и ресниц может показать проблему со здоровьем, еще до ее диагностики.

Как отмечают, медики, к примеру, очень густые брови у мужчин говорят о хорошем гормональном фоне. При этом у женщин такие же брови, наоборот, могут свидетельствовать о недостаточности функции половых желез, передает "Новости Ю".

Выпадение волосков бровей может свидетельствовать о недостатке гормонов щитовидной железы, а также о дефиците коллагена и витамина D. Слишком тонкая линия наблюдается при дефиците железа в организме.

Состояние бровей и ресниц может показать проблему со здоровьем

Состояние бровей и ресниц может показать проблему со здоровьем

Иллюстрация

Кроме того, речь может идти о экземе, псориазе, дерматите, грибоковой инфекции. Сильный стресс, травма, которая привела к шраму на брови, или чрезмерное выщипывание тоже могут стать причиной недуга.

Ломкие и тонкие ресницы говорят о сниженном иммунитете. Это может происходить из-за неправильного питания или вредных привычек.

Не менее опасным является выпадение волос на любых участках тела, появление ранней седины в бровях и так далее. У женщин такая патология встречается чаще, чем у мужчин

Если ресницы буквально сыпятся, это может быть гипотиреоз, демодекоз, блефарит. Однако стоит помнить, что точный диагноз может установить только врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в университете Техаса выяснили, что мужчины предпочитают девушек с большим поясничным прогибом, пухлыми губами и большими глазами.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
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