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/ Болезни и лечение

Названы лекарства, опасные при коронавирусе

2.9т
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Противодиарейные препараты с лоперамидом следует перестать принимать при коронавирусной инфекции. Также нужно быть осторожными с фенилафрином в составе таблеток, в случае болезни COVID-19.

По словам доктора медицинских наук из детской больницы Цинциннати в США, такие медикаменты замедляют работу кишечника. Это мешает организму самому очиститься от бактерий и воспалений, сообщает Good Housekeeping.

Кроме того, также не рекомендуется использовать ингаляторы, если у больного коронавирусом нет астмы, поскольку они могут навредить сердцу.

Также препараты, содержащие фенилафрин, который входит в состав многих назальных спреев, опасен при болезнях сердца. Они вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу и снижают кровоток. Особенно опасно это может быть для людей с повышенным давлением.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, юрист Илья Костин заявил, что ввоз вип-вакцины от коронавируса в Украину не мог быть законным и это является уголовным преступлением.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Тег
лекарства
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