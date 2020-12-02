Назван орган, заболевание которого повышает риск госпитализации с COVID-19

Хроническая болезнь почек является ведущим фактором риска госпитализации с COVID-19.

Такой вывод был сделан исследовательской группой американской компании Geisinger, пишет MedicalХpress.

Анализ медицинских карт компании в период с 7 марта по 19 мая 2020 года выявил 1604 человека, инфицированных коронавирусом. Из них 354 потребовалась госпитализация. Данные пациентов были изучены на предмет связи между конкретными клиническими состояниями (состояние почек, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, обмена веществ) и госпитализацией с COVID-19.

В целом, хроническое заболевание почек было наиболее тесно связано с госпитализацией больных.

Ученые предполагают, что физиологический стресс, вызванный чрезмерной воспалительной реакцией на коронавирус, может дестабилизировать органы, уже ослабленные хроническим заболеванием. Также сам вирус может непосредственно повреждать органы. Почки и сердце являются органами с высокой экспрессией мембранного белка ACE2, благодаря которому вирус SARS-CoV-2 попадает в клетки.

Ранее MedOboz писал, что различия в иммунной системе и лучшее состояние кровеносных сосудов снижают риск тяжелого течения COVID-19 у детей.