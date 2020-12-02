Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Болезни и лечение

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Назван орган, заболевание которого повышает риск госпитализации с COVID-19

  • Хроническая болезнь почек повышает риск госпитализации с коронавирусной инфекцией

  • Их состояние может ухудшаться из-за воспалительной реакции на патоген

  • Сам вирус способен повреждать орган, благодаря высокой экспрессией мембранного белка ACE2

1.4т
Читать материал на украинском

Хроническая болезнь почек является ведущим фактором риска госпитализации с COVID-19.

Такой вывод был сделан исследовательской группой американской компании Geisinger, пишет MedicalХpress.

Анализ медицинских карт компании в период с 7 марта по 19 мая 2020 года выявил 1604 человека, инфицированных коронавирусом. Из них 354 потребовалась госпитализация. Данные пациентов были изучены на предмет связи между конкретными клиническими состояниями (состояние почек, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, обмена веществ) и госпитализацией с COVID-19.

В целом, хроническое заболевание почек было наиболее тесно связано с госпитализацией больных.

Ученые предполагают, что физиологический стресс, вызванный чрезмерной воспалительной реакцией на коронавирус, может дестабилизировать органы, уже ослабленные хроническим заболеванием. Также сам вирус может непосредственно повреждать органы. Почки и сердце являются органами с высокой экспрессией мембранного белка ACE2, благодаря которому вирус SARS-CoV-2 попадает в клетки.

Ранее MedOboz писал, что различия в иммунной системе и лучшее состояние кровеносных сосудов снижают риск тяжелого течения COVID-19 у детей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Болезни и лечение

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости