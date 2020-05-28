Найден препарат против смертельной опухоли мозга: повышает выживаемость

Препарат на основе CAR T-клеточной терапии показал многообещающие результаты в лечении смертельной формы опухоли мозга – глиобластомы.

Как пишет журнал Cell Stem Cell, препарат разработали исследователи из Университета Макмастера и Университета Торонто.

Препарат показал многообещающие результаты в лечении глиобластомы

При CAR T-клеточной терапии используется химерный антигенный рецептор для распознавания злокачественных клеток и их последующего уничтожения. Он представляет собой белок, сочетающий в себе фрагменты антитела, который избирательно связывается с определенными антигенами, и домены, активирующие иммунную систему.

Т-клетки пациента извлекают и генетически модифицируют, чтобы на их поверхности находился химерный антигенный рецептор CAR, который связывается с белком CD133 на клетках глиобластомы. После модификации их снова внедряют в организм больного.

Эксперименты на мышах с глиобластомой человека показали, что CAR T-клеточная терапия повышает выживаемость и снижает опухолевую нагрузку.

В дальнейшем исследователи планируют провести клинические исследования с участием пациентов с рецидивирующей болезнью.

Как писал OBOZREVATEL, глиобластома – злокачественная опухоль головного мозга, которая характеризуется достаточно высокой степенью агрессивности и не очень хорошим прогнозом. Рост глиобластомы стремительный инфильтративный, опухоль прорастает в мозговую ткань, при этом четкие границы пораженной области не прослеживаются.

Опухоль не метастазирует за пределы нервной системы. Для заболевания характерно быстрое развитие клинической симптоматики.

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