Мужчина повторно заболел коронавирусом спустя три месяца: симптомы изменились

После полного выздоровления от COVID-19 мужчина в США заразился вирусом повторно. Такие случаи медики фиксируют не первый раз.

Об этом рассказал в колонке для журнала Vox американский терапевт Д. Клэй Акерли. После успешного лечения от коронавируса его пациент дважды получил отрицательные результаты теста на COVID-19

Однако спустя три месяца после выздоровления он снова обратился к врачу с симптомами коронавируса. На этот раз они были более тяжелыми.

“Во время первой инфекции мой пациент испытал легкий кашель и боль в горле. Его вторая инфекция, напротив, была отмечена высокой температурой, одышкой и гипоксией, что привело к необходимости многократно посещать больницу”, – написал медик.

Он также отметил, что после общения с коллегами выяснил, что его пациент не одинок. Врач привел пример двух жителей Нью-Джерси, которые заразились COVID-19 второй раз почти через два месяца после полного выздоровления от первой инфекции.

“Не у всех людей вырабатываются антитела после инфекции. Некоторые пациенты, и в особенности те, у кого симптомы почти не развивались, сразу после заражения вырабатывают иммуннитет, который может быстро угаснуть”, – сообщил Акерли.

Он подчеркнул, что повторные инфекции в течение короткого периода времени являются особенностью многих вирусов, включая другие коронавирусы. Таким образом, если некоторые пациенты с COVID-19 заразятся повторно, это не будет особенно необычным”, – резюмировал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области у четырех пациентов, которые после инфицирования и лечения сдали негативные тесты на коронавирус, повторно обнаружили COVID-19.