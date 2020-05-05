Могут ли семечки вызывать аппендицит: появился ответ

Ранее многие думали, что от семечек может воспалиться аппендицит из-за того, что внутри они острые, как и шелуха. Однако, это оказалось мифом.

Как пишет "Рамблер", те, кто распустил этот миф, на самом деле не знакомы со строением человеческих органов. Аппендицит утратил свою функцию в ходе эволюции. Он помогал нашим предкам переваривать пищу, а сейчас выполняет несколько второстепенных действий: он провоцирует гормоны и в нем скапливаются бактерии, которые помогают переваривать определенные продукты.

Воспаление аппендицита действительно опасно только в том случае, если человек долго откладывает операцию по его удалению. Также опасен перитонит, который может случится в результате воспаления, когда весь гной вытекает в брюшную полость.

Ученые несколько лет назад проводили много исследований на тему воспаления аппендицита. Например, медики из Измира изучали случаи воспаления аппендицита у разных людей. Из двух тысяч случаев только в одном причиной болезни стала фруктовая косточка. У восьми людей в органе находились неперваренные остатки еды и семечек, но они не были причиной его воспаления.

Российские гастроэнтерологи также подтверждают, что семечки не являются причиной воспаления аппендицита. Любые употребляемые продукты не влияют на аппендикс. Однако, спровоцировать его воспаления могут большие косточки, которые человек не переживал и проглотил.

Как сообщал OBOZREVATEL, острое воспаление аппендикса больше не требует хирургического вмешательства, а может лечиться при помощи антибиотиков

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