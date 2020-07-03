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/ Болезни и лечение

Минздрав заявил о высоком риске вспышки опасного для детей вируса

1.2т
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Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита отнесла Украину в зону высокого риска вспышки полиовируса.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья. На сегодня только 30% детей первого года жизни получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится.

В сообщении сказано, что "полиомиелит невозможно вылечить", а вакцинация – единственный способ избежать осложнений, связанных с болезнью. Если в стране дети невакцинированы, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания.

В ЦОЗ напомнили, что полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый, но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей были вакцинированы и в возрастной группе 14 лет.

Полиомиелит характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, может привести к смерти.

Состояние вакцинации дете до 1 года

Состояние вакцинации дете до 1 года

(ЦОЗ)

Состояние вакцинации дете до 18 месяцев

Состояние вакцинации дете до 18 месяцев

(ЦОЗ)

Состояние вакцинации детей до 14 лет

Состояние вакцинации детей до 14 лет

(ЦОЗ)

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты предположили, что Министерство здравоохранения Украины в течение многих лет могло быть причастно к махинациям во время закупок вакцины от полиомиелита.

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Тема
Вакцинация в Украине
Место
Украина
Теги
Центр общественного здоровья Министерство здравоохранения
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