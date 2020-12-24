Merck заключила контракт с правительством США на 356 млн долларов

Компания Merck получит от правительства США 356 млн долларов за изготовление своего экспериментального препарата для лечения тяжелой формы COVID-19.

В соответствии с соглашением, Operation Warp Speed, производитель обеспечит поставку от 60 до 100 тысяч доз лекарственного средства под названием MK-7110 до конца июня, передает Bloomberg.

Внутривенная терапия коронавирусной болезни еще не получила разрешения на экстренное использование или одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

В промежуточном исследовании препарат значительно повысил вероятность и скорость выздоровления для тяжелых и критических пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде, снизив риски дыхательной недостаточности и смерти более чем на 50%.

Ожидается, что дозы будут распределены после того, как FDA разрешит использование препарата MK-7110.

MedOboz сообщал, что препарат фенофибрат для снижения уровня жиров в организме может значительно изменить тяжесть коронавируса и способ лечения пациентов с этим заболеванием.

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