Медики объяснили причину снижения смертности от коронавируса

Эксперты считают, что распространение коронавируса в более низких дозах снижает число погибших и количество госпитализаций, хотя ежедневное число случаев заболевания остается высоким.

Об этом сообщила Daily Mail. Из-за социального дистанцирования инфицированный передает только следы COVID-19 другому человеку, поэтому "инфекционная доза" вируса становится ниже.

Поскольку инфицированный больной получит меньшее количество вируса, его симптомы могут быть не такими серьезными – как при ветряной оспе.

Это могло бы объяснить, почему рост случаев заболевания не привел к росту смертности. Однако медики подчеркнули, что COVID-19 еще недостаточно изучен, чтобы определить, является ли он дозозависимым.

В то же время другие вирусы, включая SARS и MERS – коронавирусы, вызвавшие две предыдущие пандемические вспышки, – следуют этой схеме.

По мнению доктора Элизабетты Гроппелли, вирусолога из Лондонского университета Святого Георгия, при воздействии меньшего количества вируса, заражается меньшее количество клеток в организме.

"Поэтому у вашей иммунной системы есть время, чтобы дать ответ. Если вы заразите сразу много клеток, вы уже начинаете с обратного пути”, – сказала медик.

Она добавила, что на данный момент нет особо достоверных данных по COVID-19, но это выглядит логично. Аналогичную закономерность ученые заметили во время пандемии испанского гриппа в 1918 году.

Также анализ гриппа H1N1 в 2010 году показал, что вторая волна ударила по более бедным общинам, живущим в более тесных условиях. У них были большие дозы заражения, и многие тысячи людей умерли.

"Возраст и другие болезни играют огромную роль. Но если бы мне пришлось заразиться этим коронавирусом, я бы хотела получить наименьшую возможную дозу, потому что это означало бы более высокую вероятность того, что мое тело получит контроль над инфекцией", – отметила Гроппелли.

Профессор Венди Барклай, заведующая кафедрой инфекционных болезней Имперского колледжа Лондона, сравнила инфекцию и иммунную систему человека с армиями по разную сторону битвы.

"Армии нашей иммунной системы трудно бороться с очень большой вирусной армией. Таким образом, если вы будете стоять подальше от кого-то, когда он дышит или кашляет, скорее всего, вы получите меньшее количество вирусных частиц и заразитесь более низкой дозой", – сказала Барклай.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности и инфицирования COVID-19 снижается во многих частях мира.

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