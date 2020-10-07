5 октября Нобелевский комитет в Стокгольме объявил лауреатов премии в области физиологии и медицины. Награду получили двое ученых из США - Харви Олтер и Чарльз Райс, а также профессор Майкл Хоутон из Канады. В течение 1975 – 1997 годов ученые доказали существование и практически изучили природу вируса гепатита С. Благодаря их исследованиям удалось не только разработать эффективные методы диагностики и лечения данной болезни, но и наладить эффективную систему проверки донорской крови.

Вирус гепатита С передается через кровь и напрямую поражает клетки печени человека. Многие люди, которые случайно заразились этим типом гепатита, почти не испытывают симптомов и быстро выздоравливают (15 - 45% случаев). По данным Центра общественного здоровья Минздрава в Украине гепатитом С инфицировано около 5 % населения. Лишь малая часть людей имеет острую форму болезни, которая по симптоматике напоминает желтуху (гепатит А). Но если в момент инфицирования иммунная система человека не в состоянии бороться с инфекцией, начинает развиваться хроническая форма заболевания, которая также протекает бессимптомно (60 - 80% случаев). С годами вирус постепенно уничтожает клетки печени человека, приводя к печеночной недостаточности, а порой и рака. Мужчины, люди с избыточным весом, любители алкоголя и лица с сопутствующими хроническими инфекциями имеют больший риск развития цирроза печени при хроническом течении гепатита С.

Как узнать, что у вас безсимтомный вирусный гепатит?

Если вы находитесь в зоне риска, или подозреваете у себя гепатит, можете напрямую обратиться к семейному врачу или купить эксперс-тест на гепатит С и сделать его самостоятельно. Также можно обратиться в одну из частных лабораторий в вашем городе и пройти тестирование. Любой из выбранных вариантов с достаточно высокой точностью подтвердит, или опровергнет ваши подозрения.

Кто входит в группу риска?

Бывшие заключенные, люди, употребляющие инъекционные наркотики, или которые когда-то имели переливания крови, с достаточно высокой вероятностью могли заразиться гепатитом С.

Несколько меньшую возможность инфицирования имеют люди, которые

посещали сомнительные стоматологии, салоны татуажа и пирсинга,

делали маникюр или педикюр у мастеров, которые плохо обеззараживают инструменты,

имели много сексуальных партнеров, или живут с лицом, имеющим гепатит С,

родились от матери инфицированного вирусом гепатита С,

находятся на терапии гемодиализом.

Можно ли вылечить гепатит С?

Так можно. С 2010 года врачи применяют препараты направленного действия, которые уничтожают вирус в клетках печени больного и чрезвычайно эффективными (около 90%). Это в тех случаях, когда ситуацию не запустили. Лечение достаточно дорогое и длится около 8-24 недель, но сейчас можно получить государственное финансирование на закупку противовирусных препаратов.

Можно ли заразиться повторно?

Вирус гепатита С быстро меняется и ваша иммунная система не может надолго запомнить, что уже контактировал с этим возбудителем. Поэтому вирусологи до сих пор не разработали вакцину против гепатита С, а вы можете заражаться повторно много раз подряд. Но есть и хорошая новость! Предупредительные меры инфицирования гепатитами является достаточно действенными и защищать вас от вируса.

Как предупредить болезнь?

Соблюдение следующих простых правил позволит избежать инфицирования вирусом гепатита С:

поинтересуйтесь у вашего мастера маникюра и педикюра как он / она стерилизует инструменты. В случае необходимости поменяйте салон.

если не можете жить без татуажа, то выбирайте те салоны, где используются одноразовые иглы и чернила.

во время секса пользуйтесь презервативами.

всегда пользуйтесь только одноразовыми шприцами и системами.

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