Коронавирусная болезнь в Украине изменила симптомы

Раньше основным симптомом COVID-19 в Украине считалась высокая температура, однако из-за мутации возбудителя инфекции первичные признаки заболевания изменились: больные стали чаще отмечать потерю вкуса и обоняния.

Об этом сказал врач-анестезиолог, член рабочей группы протокола "Предоставление медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" Сергей Дубров в эфире "Громадського радіо". По его словам, сейчас большое количество пациентов имеет низкую сатурацию и одышку, при этом рентген показывает двустороннюю пневмонию даже при нормальной температуре.

Дубров отметил, что представители восточных стран фиксируют другие симптомы при коронавирусной инфекции – диарею, расстройство желудка, рвоту.

"Эти различные симптомы, возможно, зависят от особенностей различных стран, поскольку вирус мутирует, известно уже до ста мутаций. Некоторые говорят, что вирус стал сильнее, некоторые – что он стал слабее, то есть он проявляет себя по-разному", – уточнил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты Йельского университета (США) предположили, что обычная простуда может помочь предотвратить заболевание коронавирусом благодаря выработке интерферона.