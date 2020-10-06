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/ Болезни и лечение

Коронавирусная болезнь в Украине изменила симптомы

  • Двусторонняя пневмония может проявиться на фоне нормальной температуры

  • У представителей восточных стран преобладают другие симптомы болезни

17т
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Раньше основным симптомом COVID-19 в Украине считалась высокая температура, однако из-за мутации возбудителя инфекции первичные признаки заболевания изменились: больные стали чаще отмечать потерю вкуса и обоняния.

Об этом сказал врач-анестезиолог, член рабочей группы протокола "Предоставление медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" Сергей Дубров в эфире "Громадського радіо". По его словам, сейчас большое количество пациентов имеет низкую сатурацию и одышку, при этом рентген показывает двустороннюю пневмонию даже при нормальной температуре.

Дубров отметил, что представители восточных стран фиксируют другие симптомы при коронавирусной инфекции – диарею, расстройство желудка, рвоту.

"Эти различные симптомы, возможно, зависят от особенностей различных стран, поскольку вирус мутирует, известно уже до ста мутаций. Некоторые говорят, что вирус стал сильнее, некоторые – что он стал слабее, то есть он проявляет себя по-разному", – уточнил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты Йельского университета (США) предположили, что обычная простуда может помочь предотвратить заболевание коронавирусом благодаря выработке интерферона.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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