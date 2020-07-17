Коронавирус превращает легкие в "поле боя": как болезнь развивается в теле человека

При заражении коронавирусом легкие человека становятся "полем боя" между вирусом и особыми клетками – Т-хелперами.

Об этом рассказала в интервью Фактам иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук. Она отметила, что при лечении COVID-19 нужно учитывать много иммунологических нюансов.

“Т-хелперы становятся настолько активными, что возникает "хелперная агрессия", при которой страдают не только легкие, но и другие органы, а также сосуды. Хелперная агрессия приводит, например, к неконтролируемому фиброзу легочной ткани – она превращается в рубцовую. Чтобы остановить этот процесс, мы вводим иммуноглобулин – антитела начинают расправляться с вирусом”, – рассказала врач.

По ее словам, термин "цитокиновый шторм" (или "буря") часто трактуют неверно, считая, что именно выброс цитокинов приводит к летальному исходу.

“Это не так. Подавлять "шторм" с помощью иммунодепрессантов ни в коем случае нельзя. Это грубейшая ошибка с позиции клинического иммунолога. Кстати, подавляют иммунитет антигистаминные препараты, димедрол, анальгин, аспирин. Во время болезни их лучше не применять. Есть много иммунологических нюансов, и их надо учитывать врачу, который ведет не только тяжелых пациентов с COVID-19, но и тех, у кого болезнь протекает в относительно легкой форме”, – подчеркнула Казмирчук.

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