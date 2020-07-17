Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Болезни и лечение

Коронавирус превращает легкие в "поле боя": как болезнь развивается в теле человека

Читать материал на украинском

При заражении коронавирусом легкие человека становятся "полем боя" между вирусом и особыми клетками – Т-хелперами.

Об этом рассказала в интервью Фактам иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук. Она отметила, что при лечении COVID-19 нужно учитывать много иммунологических нюансов.

“Т-хелперы становятся настолько активными, что возникает "хелперная агрессия", при которой страдают не только легкие, но и другие органы, а также сосуды. Хелперная агрессия приводит, например, к неконтролируемому фиброзу легочной ткани – она превращается в рубцовую. Чтобы остановить этот процесс, мы вводим иммуноглобулин – антитела начинают расправляться с вирусом”, – рассказала врач.

По ее словам, термин "цитокиновый шторм" (или "буря") часто трактуют неверно, считая, что именно выброс цитокинов приводит к летальному исходу.

“Это не так. Подавлять "шторм" с помощью иммунодепрессантов ни в коем случае нельзя. Это грубейшая ошибка с позиции клинического иммунолога. Кстати, подавляют иммунитет антигистаминные препараты, димедрол, анальгин, аспирин. Во время болезни их лучше не применять. Есть много иммунологических нюансов, и их надо учитывать врачу, который ведет не только тяжелых пациентов с COVID-19, но и тех, у кого болезнь протекает в относительно легкой форме”, – подчеркнула Казмирчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые пояснили, почему коронавирусная инфекция у зараженных в Украине протекает легче, чем в Италии и многих других странах.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Болезни и лечение

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости