Компания Merck может предложить миру средство для профилактики ВИЧ

В исследовании IMPOWER 22, старт которого запланирован на начало 2021 года, примут участие женщины и девушки с повышенным риском инфицирования

Компания Merck запускает финальную фазу клинических испытаний антиретровирусного препарата ислатравира.

В исследовании IMPOWER 22 будет оцениваться его эффективность и безопасность в профилактике ВИЧ-инфекции.

Ислатравир, ранее известный как MK-8591, является чрезвычайно мощным экспериментальным препаратом против вируса иммунодефицита. Это первый препарат из класса ингибиторов транслокации нуклеозидной обратной транскриптазы среди других антиретровирусных средств.

Проведением клинических испытаний компания стремится подтвердить, что прием таблетированной формы ислатравира один раз в месяц эффективен в качестве доконтактной профилактики ВИЧ.

Merck в сотрудничестве с Фондом Билла и Мелинды Гейтс планируют начать испытания в начале 2021 года, в которых примут участие около 4500 женщин и девочек в возрасте от 16 до 45 лет с высоким риском заражения ВИЧ из стран Африки и США.

Ранее MedOboz сообщал, что ученые предупредили о риске заражения ВИЧ из-за вакцин-кандидатов против COVID-19.

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