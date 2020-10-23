Компании Roche и Atea создадут первый пероральный препарат от COVID-19

Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG и американская Atea Pharmaceuticals Inc. объявили об объединении усилий для производства перорального лекарства прямого противовирусного действия от COVID-19.

Об этом сообщили на сайте компании Roche. Препарат AT-527 потенциально может стать первым новым противовирусным препаратом для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях, в стационаре, а также для постконтактной профилактики.

Сейчас AT-527 изучается в клинических исследованиях II фазы у госпитализированных пациентов со среднетяжелым течением COVID-19. В клиническом исследовании III фазы, начало которого ожидается в первом квартале 2021 года, будет изучаться потенциальное его применение у амбулаторных пациентов.

В сообщении сказано, что особенностью пероральных низкомолекулярных веществ для лечения COVID-19 является высокая возможность масштабирования производства, что упрощает доступ пациентов к терапии.

В случае успешной разработки AT-527 может способствовать раннему началу лечения, уменьшению прогрессирования инфекции, а также снижению общей нагрузки на системы здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия заключила соглашения с двумя производителями лекарств для обеспечения поставок экспериментальных препаратов для лечения COVID-19. Договора были заключены с компаниями Roche и Merck KGaA.

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