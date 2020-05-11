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Комаровский рассказал о связи коронавируса и болезни Кавасаки

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Пандемия коронавируса в мире может стать причиной увеличения количества детей, больных синдромом Кавасаки.

Такое мнение высказал популярный украинский педиатр Евгений Комаровский, описав само заболевание и его симптомы.

"Есть такая болезнь Кавасаки. Она поражает в основном маленьких детей, до 5 лет. Это очень серьезное заболевание, которое вызывает повреждение сосудов, и наиболее принципиально – это поражение коронарных артерий. Это очень серьезно, может приводить к инвалидности, к необходимости оперативных вмешательств и т.д.", – подчеркнул Комаровский.

Комаровский рассказал о связи коронавируса и синдрома Кавасаки

Комаровский рассказал о связи коронавируса и синдрома Кавасаки

По его словам, симптомами Кавасаки являются: стойкая высокая температура (более 5 дней), кровоизлияния в склеру, потрескавшиеся губы, малиновый язык, шелушение пальцев рук и ног, лимфоденит.

Комаровский подчеркнул, что болезнь очень серьезная и очень важно при ней вовремя попасть в стационар. По его словам, до сих пор никто не знает причины появления ее у детей, но есть предположение, что ею может быть генетическая предрасположенность в сочетании с вирусной болезнью.

То есть в период пандемии коронавируса в мире появилась тенденция к увеличению количества детей с болезнью Кавасаки. При этом доктор призвал не паниковать, поскольку, несмотря на всю серьезность болезни, она лечится.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Евгений Комаровский рассказал о грудном вскармливании младенцев, когда мать больна коронавирусом.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
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