С начала распространения вируса SARS-CoV-2 и болезни COVID-19 были и до сих пор есть люди, которые отрицают болезнь считают ее не такой опасной, какой она есть на самом деле. Многие из этих людей изменили свое мнение, когда непосредственно столкнулись с болезнью, или ею заболели или даже умерли их близкие. Печально, что надо пережить серьезные потери для здоровья, чтобы поверить в то, что беспрекословно доказано наукой и здравым смыслом.

Сложно поверить, что несмотря на имеющиеся научные данные и миллионное количество случаев и смертей в мире до сих пор есть люди, которые отрицают существование ВИЧ и СПИДа. Это направление называется HIV/AIDS denialism. В основном эти люди убеждены (были убеждены), что существование вируса ВИЧ – это ложь, выгодная фармкомпаниям, или же на самом деле вирус безопасен, и не может привести к смерти, поэтому нет необходимости принимать лекарства. По их убеждению, ВИЧ и СПИД – мировой заговор, все исследования о них сфабрикованы, а от всех людей скрывают правду. В некоторых странах, например, в Южно-Африканской Республике, распространение этого движения и поддержание его президентом имело катастрофические последствия.

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Глобальная борьба с ВИЧ и СПИДом еще не завершена, впрочем противодействие им становится лучше, особенно, если сравнить с ситуацией несколько десятков лет назад.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) является последней стадией прогрессирования ВИЧ-инфекции. Он развивается в среднем от 8 до 10 лет, но может и несколько дольше (это индивидуально), если не выявить ВИЧ и не начать прием лекарств. СПИД определяется развитием определенных болезней, которые быстро прогрессируют и приводят к смерти. Это грибковые, бактериальные, вирусные инфекции, заболевания желудка и кишечника, опухоли, туберкулез или пневмония. Поэтому говорят в основном, что человек умер от вызванных СПИДом болезней, а не собственно от него.

Как ВИЧ вызывает СПИД?

Вирус ВИЧ прежде всего разрушает, а точнее использует для репликации Т-клетки CD4 - белые кровяные клетки, которые очень важны для способности противодействовать болезням. Вирус заставляет организм вырабатывать клетки CD4 для борьбы с инфекцией. В то же время он использует эти клетки, чтобы изготовить еще больше новых вирусов. В ответ иммунная система вырабатывает еще больше клеток CD4, работая в режиме гиперактивации.

В таком режиме за определенное время иммунитет буквально изнашивается. Титр клеток CD4 постепенно уменьшается. Чем меньше человек имеет CD4, то слабее становится иммунитет. В конце концов, если не начать прием лекарств, чтобы остановить процесс репликации вируса, он фактической полностью разрушает иммунитет, а человек становится уязвимым ко многим болезням, которые существенно увеличивают риск смерти. Показатель в менее 200 CD4 на кубический мм крови означает, что человек имеет высокий риск развития сопутствующих болезней, а иммунитет почти не способен с ними справляться. При этом нормальное количество клеток у человека без ВИЧ считается от 500 до 1500.

По оценкам, в общем 38 миллионов человек в мире живут с ВИЧ, в 2019 году около 1,7 миллиона человек были инфицированы впервые. По сравнению с пиковым 1998 годом (2,8 миллиона человек), выявление новых случаев упало на 40%. Это произошло прежде всего благодаря распространению информационных кампаний и улучшению доступа к тестированию. Так же уменьшилась на 60% смертность от вызванных СПИДом болезней: с пика в 2004 году, который составил 1,7 миллиона смертей до около 690 000 в 2019 году.

К сожалению, проблема распространения ВИЧ/СПИД в Украине до сих пор выглядит угрожающе. Согласно официальным данным на 1 июля 2020 под наблюдением находится 139 554 украинцев с ВИЧ и 47 186 больных СПИДом. Ежемесячно более 1200 лицам в Украине устанавливают диагноз ВИЧ-инфекции. В то же время, по оценочным данным в Украине более 240 000 людей с ВИЧ. То есть почти каждый второй человек с ВИЧ не знает о том, что его имеет. Это означает, что инфекция прогрессирует, разрушая иммунитет человека, и делает его уязвимым к опасным болезням. Понять это удастся не сразу – ВИЧ может развиваться без симптомов годами. В частности, не зная о своем статусе, человек может распространять вирус дальше.

Сегодня есть разные современные и доступные лекарства, чтобы иметь полноценную жизнь с ВИЧ, или же его предотвратить, даже в случае высокого риска или уже даже прошлого рискованного контакта.

Антиретровирусная терапия (АРТ)

Это первое звено защиты в случае выявления ВИЧ. Принимать лекарства рекомендуется сразу же, несмотря насколько сильно прогрессировала инфекция в организме.

Существует более 30 лекарственных форм АРВ-препаратов и их комбинаций. Отбор препарата в каждом случае происходит индивидуально с врачом. Как прием препаратов действует на вирус? Если коротко – АРТ предотвращает выработку новых вирусов в активных клетках CD4, инфицированных ВИЧ. Благодаря этому постепенно вирусная нагрузка (количество вируса в крови) у человека уменьшается, и в конце концов становится неопределяемой. Это может случиться в первые 1-3 месяца регулярного приема лекарств. Неопределяемая вирусная нагрузка означает две вещи: человек не может передавать вирус другим, а также постепенно его иммунитет будет восстанавливаться, а количество клеток CD4 расти. Постоянный прием АРТ каждый день в течение жизни – пока наиболее современный и распространенный способ контроля за ВИЧ.

Доконтактна профилактика (pre-exposure prophylaxis, PrEP)

Это лекарства, которые позволяют предотвратить инфицирование ВИЧ почти на 100%. В основе действия препарата – комбинация двух антиретровирусных препаратов, которые применяют и для лечения ВИЧ-инфекции. Прием лекарств предотвращает размножение вируса в организме.

PrEP не стоит принимать всем, такие лекарства рекомендуют людям, которые имеют высокие риски инфицирования. Это, например, люди, которые живут с партнером, имеющим ВИЧ, или мужчины, практикующие секс с мужчинами. В Украине эти препараты также доступны.

Постконтактная профилактика (post-exposure prophylaxis, PEP)

Это курс препаратов, препятствующих размножению вируса после попадания в организм. В основном он может понадобиться людям, который имели профессиональный контакт с риском инфицирования ВИЧ (например, медицинским работникам в случае контакта с инфицированной кровью) или же людям, которые пережили сексуальное насилие.

В случае высокого риска инфицирования, прием этих лекарств нужно начать как можно быстрее, лучше в первые часы после контакта и не позднее 72 часов после него. Обычно курс приема составляет 28 дней. Человека, который нуждается в этих лекарств, могут направить в ближайший Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

То, что существуют лекарства, которые помогают людям контролировать ВИЧ и жить с ним нормальной и полноценной жизнью – это хорошо. Но далеко не все зависит от лекарств. Важно быть внимательным к своему здоровью и уменьшать риски, чтобы вообще не допустить инфицирования вирусом или если это случилось, скорее выявить ВИЧ и начать лечение, пока он не нанес серьезный ущерб иммунитету. Именно поэтому стоит:

Всегда пользоваться презервативом. Кроме того, что презерватив может предотвратить инфицирование ВИЧ половым путем (который наиболее распространен Украины), он предотвращает передачу других венерических инфекций. Регулярно делать тест на ВИЧ. Это единственный способ определить есть ли в организме инфекция, и остановить ее прогрессирование с помощью лекарств. В Украине есть много возможностей бесплатно и анонимно сделать тест – у своего семейного врача или в специальных пунктах тестирования, которые есть по всей Украине. Оральный тест даже можно заказать на дом и пройти его самостоятельно.

При регулярном приеме лекарств, жизнь с ВИЧ такая же как и у людей без него – нормальная и полноценная. В Украине для людей с ВИЧ есть доступные современные и бесплатные лекарства. Также работают пациентские организации, предоставляющие исчерпывающую информацию, которую надо знать о жизни с ВИЧ, и разноплановую поддержку людям с положительным статусом. От каждого требуется одно – не бояться сдать тест и получить помощь.

Узнать о ВИЧ может быть страшно. Но еще страшнее – безответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких.

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