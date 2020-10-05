Как сосиски: 6 распространенных причин отека пальцев на руках

Многие, в особенности женщины, периодически могут отмечать у себя такой неприятный симптом, как отек пальцев, чаще – рук. Это состояние не опасно, однако крайне неприятно, выглядит не эстетично, от него хочется поскорее избавиться и больше не сталкиваться.

MedOboz выяснил, что может спровоцировать отек пальцев, и в каком случае стоит обратиться к доктору.

Слишком высокая температура окружающей среды

Пальцы могут "раздуваться", если в помещении или на улице слишком жарко или душно. Так, при высокой температуре кровеносные сосуды расширяются, от чего кожа пропускает большее количество тепла наружу (это часть процесса терморегуляции). По мере того, как сосуды растягиваются, часть жидкости может просочиться в мягкие ткани, из-за чего и возникает отечность.

Ситуация быстро придет в норму, если вы найдете более прохладное место (например, зайдете в тень, подсядете к кондиционеру и пр.).

А вот к врачу стоит обратиться, если помимо отека вы ощутили боль и ослабление хвата – это может быть симптомом сердечно-сосудистых нарушений (атеросклероза, сердечной недостаточности и других).

Избыток соленой или "тяжелой" пищи

Соленая, жареная и жирна пища также может привести к отеку, в частности, пальцев. Такие продукты приводят к повышению уровня натрия в организме, от чего в нем и накапливается лишняя жидкость (для поддержания водно-солевого баланса).

Чтобы избавиться от симптома, пейте чистую воду без ароматизаторов и вкусовых добавок (соков, сахара, трав и т.д.).

Побеспокоиться стоит, если диету и питьевой режим вы нормализовали, а отечность продолжает вас мучить – это может быть сигналом о нарушениях в почках.

Избыток физической нагрузки

Распухнуть пальцы могут и после усиленной тренировки. Так, в процессе выполнения интенсивных упражнений кровеносные сосуды тела реагируют на повышенные энергетические потребности мышц: тело выделяет тепло и сосуды пропускают большее количество жидкости в пальцы рук и ног - так организм охлаждается.

Все придет в норму спустя полчаса-час отдыха и соблюдения питьевого режима (воду нужно пить маленькими порциями, мелкими глотками и ополаскивая рот).

Описание: Тяжелые тренировки тоже могут стать причиной отека пальцев. Источник: Best-wallpaper Alt:

Прием некоторых лекарств

Некоторые лекарства также могут вызывать отек пальцев и рук. Чаще таким побочным эффектом обладают препараты для понижения давления, нестероидные противовоспалительные средства (обезболивающие), а также лекарства от диабета, противозачаточные таблетки и т.д.

Внимательно перечитайте инструкцию к применяемому вами препарату – возможно, дискомфорт появился именно из-за него.

Длительная работа за компьютером

Любимая увлекающая работа или долгие игры за компьютером также могут стать причиной отеков пальцев. В частности, так происходит, когда случается защемление нерва, идущего от предплечья к ладони. Такое явление называется синдромом запястного канала, при котором часто появляется также боль, жжение и онемение кисти или предплечья.

Чтобы избавиться от отечности, медики рекомендуют чаще делать перерывы (каждые 45-50 минут) и уделять пять минут упражнениям на растяжку верхних мышц (шеи, плеч, рук и т.д.) – потягивания, вытягивания и прочие.

Нездоровые почки

Обратите внимание, не часто ли у вас "пухнут" руки и не сопровождается ли отечность пальцев припухлостью в ногах, на лице и т.д. Если часто и "со спутниками", стоит обратиться к урологу и проверить почки.

В таком случае отек спровоцирован задержкой жидкости в организме из-за недостаточной функции почек. А это уже может говорить как об урологических заболеваниях, так и сбоях в других системах организма. Разобраться поможет только полноценное обследование.

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