Как определить болезнь по отекам: врач дал простые советы

Если отеки на теле не проходят спустя несколько часов отдыха, это может указывать на наличие болезни.

Как рассказал "Фактам" главный врач львовского медицинского центра Тарас Жиравецкий, отеки, на которые жалуется пациент, могут подсказать, на какие органы следует в первую очередь обратить внимание.

Отеки могут быть симптомом серьезной болезни

"Если на приеме человек рассказывает, что отеки на лице возникают утром, быстро распространяются вниз к ногам, а к вечеру уменьшаются или исчезают вовсе, то можно заподозрить неполадки с почками. Как правило, отечная ткань бледная, пухлая и на ней долго (свыше пары минут) сохраняется след от нажатия пальцем. Ни в коем случае нельзя самому принимать мочегонное. Следует как можно быстрее обратиться к специалисту", – отметил он.

Сердечные отеки возникают ближе к вечеру. Они симметричные: поражают пальцы стопы и кистей рук с обеих сторон. Также заметна отечность в области живота, поясницы и половых органов. Для этого вида отеков характерно то, что они часто сопровождаются одышкой, синеватым оттенком губ, набуханием шейных вен.

Отеки, спровоцированные сбоем работы печени, возникают тоже в области живота. На коже отчетливо видны сосудистые звездочки, а сама кожа желтеет и зудит. Эти отеки могут сигнализировать об очень серьезных заболеваниях – гепатите, циррозе, раке. Если же зуд сопровождается покраснением, то дело, скорее всего, в аллергической реакции.

Также отеки бывают и по многим другим причинам, в которых может разобраться только врач. Так, например, частая причина отеков – варикозная болезнь, при которой нарушается работа клапанов и снижается тонус вен. Отечность обычно возникает на одной ноге.

Отекают часто и те, кто страдает гипотиреозом – недостаточной выработкой щитовидной железой гормонов. При этом гормональном сбое жидкость накапливается в межклеточном пространстве, и человек, не переедая, прибавляет в весе. Отеки обычно затрагивают не только лицо, но и все тело.

Но у многих людей отеки, особенно на ногах, все же не связаны ни с какой патологией. Их появление часто спровоцировано сидячей или стоячей работой, тесной обувью, чрезмерно жаркой погодой и плохо отлаженным питьевым режимом. У женщин причиной отеков бывают критичные дни и беременность. В таких случаях уставшим ногам быстрее прийти в норму помогут контрастные ванночки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению большинства европейских врачей, примерно в 36% случаев избыточного веса основная масса этого самого веса приходится не на жировую ткань, а на отеки.