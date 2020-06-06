Из глаза жительницы Харькова вытащили червя длиной почти 13 см. Фото 18+

В глазу у жительницы Харькова находился паразит длиной 12,5 см.

Как сообщил Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, в июне в поликлинику №6 обратилась женщина с жалобами на боль в правом ухе и дискомфорт в правом глазу.

"Больная, увидев нитевидное инородное образование в углу правого глаза, самостоятельно его удалила", – говорится в сообщении.

В глазу у харьковчанки завелся паразит Иллюстрация

Гельминт был исследован в бактериологической лаборатории и определен как Dirofilaria repens.

В очаге, по месту жительства больной, проведено эпидемиологическое и энтомологическое обследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Дирофиляриоз – паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров. Заражение дирофиляриозом происходит в период активного нападения насекомых (май-октябрь), во время укуса которых в организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут. В связи с этим, клинические проявления болезни могут проявляться в любой период года.

Чтобы предупредить заражение дирофиляриозом необходимо использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров, уничтожать комаров в местах выплода, помещениях, животноводческих помещениях, ставить на окна и двери сетки от залета комаров, следить за состоянием здоровья домашних животных, ограничивать прогулки животных в вечернее время.

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Dirofilaria repens

Dirofilaria repens

Dirofilaria repens

Dirofilaria repens

Как писал OBOZREVATEL, в индийском штате Гуджарат из глаза местного жителя изъяли семисантиметрового червя, который находился там несколько лет.

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