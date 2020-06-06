Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Болезни и лечение

Из глаза жительницы Харькова вытащили червя длиной почти 13 см. Фото 18+

3.9т
Читать материал на украинском

В глазу у жительницы Харькова находился паразит длиной 12,5 см.

Как сообщил Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, в июне в поликлинику №6 обратилась женщина с жалобами на боль в правом ухе и дискомфорт в правом глазу.

"Больная, увидев нитевидное инородное образование в углу правого глаза, самостоятельно его удалила", – говорится в сообщении.

В глазу у харьковчанки завелся паразит

В глазу у харьковчанки завелся паразит

Иллюстрация

Гельминт был исследован в бактериологической лаборатории и определен как Dirofilaria repens.

В очаге, по месту жительства больной, проведено эпидемиологическое и энтомологическое обследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Дирофиляриоз – паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров. Заражение дирофиляриозом происходит в период активного нападения насекомых (май-октябрь), во время укуса которых в организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут. В связи с этим, клинические проявления болезни могут проявляться в любой период года.

Чтобы предупредить заражение дирофиляриозом необходимо использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров, уничтожать комаров в местах выплода, помещениях, животноводческих помещениях, ставить на окна и двери сетки от залета комаров, следить за состоянием здоровья домашних животных, ограничивать прогулки животных в вечернее время.

Фото 18+

Dirofilaria repens

Dirofilaria repens

Dirofilaria repens

Dirofilaria repens

Dirofilaria repens

Dirofilaria repens

Dirofilaria repens

Dirofilaria repens

Как писал OBOZREVATEL, в индийском штате Гуджарат из глаза местного жителя изъяли семисантиметрового червя, который находился там несколько лет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Харьков
Тег
болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Здоровье Болезни и лечение

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 514.

    Вылечились: 11 812. Умерли: 777.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Японский врач предрек масштабную вторую волну COVID-19: зараженных будет больше.

  • Ученые обнаружили,что люди с высоким давлением чаще умирают от COVID-19.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости