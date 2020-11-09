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Искусственный интеллект нашел 116 симптомов COVID-19

  • Было проанализировано около 200 тыс. научных статей о коронавирусе

  • В число симптомов вошли утрата вкуса, сухость глаз, крапивная лихорадка

3.8т
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Японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK при помощи искусственного интеллекта обнаружила 116 симптомов коронавируса.

Об этом сообщила NHK. Искусственный интеллект проанализировал около 200 тыс. научных статей о коронавирусе, опубликованных по всему миру на английском языке.

В результате выяснилось, что в этих материалах сообщается по меньшей мере о 116 симптомах.

Наряду с жаром и пневмонией, к ним вошли утрата вкуса, сухость глаз, крапивная лихорадка.

Многие симптомы связаны с мозгом и нервной системой – в их числе головокружение, утрата памяти и галлюцинации. Таких насчитывается более 30.

Одна из британских групп исследователей, проанализировав снимки мозга тяжелобольных пациентов, обнаружила воспаление в районе стволовой области мозга, отвечающей за сон и дыхание.

Как сообщал OBOZREVATEL, австрийские ученые разделили симптомы легкой формы коронавирусной инфекции на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
Место
Япония
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