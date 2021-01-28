Хантавирус не имеет характерных признаков и трудно обнаруживается, – инфекционист

Врач рассказал об особенностях хантавируса

Опасность хантавирусной инфекции заключается в том, что у пациента отсутствуют характерные признаки, которые можно было бы быстро обнаружить и установить диагноз. Кроме того, лиц, которые являются носителями этой инфекции, трудно выявить, поскольку диагностика – довольно длительный и сложный процесс.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев, комментируя случай выявления болезни зимой 2020 года во Львове. Напомним, в Киеве также был зафиксирован случай весной 2020 года.

"Я считаю, что такие пациенты (с хантавирусом. – Ред.) у нас есть, потому что есть соответствующие природные условия, чтобы эти инфекции существовали. Но чтобы их подтвердить, исследовать и сказать, что это именно хантавирусное заболевание, – это не просто. Нет характерных признаков, чтобы можно было просто осмотреть пациента и сделать выводы, что у человека именно это заболевание", – сказал кандидат медицинских наук.

Жигарев объяснил, что есть десятки видов хантавирусов, они распространяются так называемым воздушно-пылевым путем. Инкубационный период может составлять от 2-7 дней до нескольких недель.

Сначала симптомы часто напоминают респираторную инфекцию: слабость, повышение температуры, кашель. Также могут быть усталость, тошнота, боли в животе, головокружение.

"Такие вирусы не у всех и не всегда могут вызвать заболевание. Однако в случае выявления подобных случаев и тяжесть течения болезни может варьироваться. Иногда это может проявляться как ОРВИ, как обычная простуда, но есть и случаи, когда обнаруживается легочный хантавирусный синдром, когда может быть выражена тяжелая двусторонняя пневмония с развитием дыхательной недостаточности, которая есть при коронавирусной инфекции", – добавил врач.

В то же время он подчеркнул, что хантавирусное заболевание не носит массовый характер, потому что для этого должны быть определенные условия.

"Это спорадическая заболеваемость, когда болеет 1-2 человека. Коварство в том, что в некоторых случаях этого заболевания может быть почечная недостаточность. Одна из клинических форм так и называется – лихорадка с почечным синдромом, то есть отказывают почки и, если вовремя не оказать медицинскую помощь, человек может умереть", – сказал врач-инфекционист.

Он отметил, что существуют десятки видов хантавирусов, их обнаруживают в разных странах у грызунов, которые распространяют возбудителя болезни через мочу и экскременты. Соответственно, человек может заразиться при контакте с такими животными, или находясь в местах их обитания. Также можно заразиться через пищу, к которой грызуны прикасались.

Уберечь себя от опасности поможет соблюдение правил личной гигиены

мытье рук;

использование защитных перчаток и респираторов во время пребывания в местах, где могут быть грызуны;

термическая обработка продуктов питания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по словам главного санитарного врача Львовщины, эпидемиолога Натальи Тимко, хантавирус был обнаружен в Украине летом 2019 года у львовского студента. По ее словам, юноша мог заразиться через специи, купленные на рынке.

А в конце 2020 года заразился мужчина из Дрогобычского района. У больного были такие симптомы, как высокая температура, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице и мышцах.

Подробнее о случаях ханатвируса можно прочитать в нашем материале.

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