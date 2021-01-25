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На Львовщине впервые зафиксировали хантавирус: что известно о состоянии пациента

2.5т
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Во Львовской области впервые зафиксировали хантавирус – зоонозную инфекцию, которой люди могут заразиться от грызунов, но которая очень редко передается от человека к человеку.

Как пишет Zaxid.net, заболевание диагностировали у жителя Дрогобычского района, который обратился во Львовскую областную инфекционную больницу. Киевская лаборатория Центра общественного здоровья подтвердила недуг на прошлой неделе.

Мужчина поступил с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах. Врачи заподозрили у него острое инфекционное вирусное заболевание – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Неизвестно, где именно заразился мужчина. Он живет в деревне и подтвердил, что в хозяйстве видел грызунов, в том числе и крыс.

Пациент сначала лечился в областной инфекционке, потом – во Львовской областной клинической больнице, поскольку имел серьезные проблемы с почками. Украинца уже выписали домой.

Главная санитарный врач Львовщины Наталия Тимко отметила, что до сих пор хантавирус на Львовщине не фиксировали.

Хантавирус

Хантавирус

Добавим, хантавирус – тромбогеморрагический синдром с преимущественным поражением почечной ткани. Основными клиническими проявлениями инфекции являются острая лихорадка, геморрагические высыпания, кровотечения, интерстициальная форма нефрита, а в тяжелых случаях – острая почечная недостаточность.

Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют при работе с землей надевать перчатки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве. Овощи, фрукты, консервацию, принесенную из подвала или погреба, нужно тщательно мыть.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Дарья Дурова Дарья Дурова
Место
Украина Львов
Теги
вирус болезнь
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