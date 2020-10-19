"Гормон сна" мелатонин повышает шансы преодолеть тяжелую форму COVID-19 – исследование

Американские исследователи, наблюдавшие за больными COVID-19, заметили, что пациенты, которым вводили гормон мелатонин или у кого его уровень был и так высок, чаще выживали в реанимации.

Результаты исследования опубликованы на научно-медицинском портале medRxiv. Медики наблюдали почти за 800 случаями госпитализации.

"Мы изучили, как различные гормоны и похожие на них вещества влияли на здоровье пациентов, которым нужна была искусственная вентиляция легких. Мелатонин значительно повышал шансы таких пациентов на выздоровление. Это было характерно как для носителей COVID-19, так и для людей с другими заболеваниями легких", – сказано в научной работе.

Группа ученых под руководством доцента Колумбийского университета Николаса Татонетти проанализировала данные, которые собирали сотрудники больницы при университете с февраля по август 2020 года. За это время к аппаратам искусственного дыхания было подключен 791 носитель COVID-19 и почти три тысячи других пациентов.

Изучив истории болезней пациентов, исследователи заметили закономерность. Больные, которые по различным причинам получали "гормон сна" мелатонин умирали примерно в 10 раз реже других пациентов.

Причем вероятность летального исхода уменьшалась как у больных коронавирусом, так и у пациентов с легочной инфекцией или повреждениями органов дыхания.

Похожие, хотя и менее значимые результаты были отмечены и при использовании противовоспалительного препарата дексаметазон.

Как воздействует мелатонин на органы дыхания, способствуя снижению тяжелых последствий от их поражения, ученые точно не выяснили. Они предположили, что "гормон сна" каким-то образом подавляет развитие воспалительных процессов.

Группа исследователей надеется продолжить изучение действия мелатонина, чтобы получить возможность его использования в терапии лечения тяжелых случаев COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Гонконгского университета заявили о новой противовирусной стратегии для лечения коронавируса. Препарат ранитидина висмута цитрат (RBC), который применяется против язвы, оказался также эффективным против COVID-19.

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