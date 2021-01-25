Голубовская рассказала о лечении коронавируса редким противогельминтным препаратом. Видео

Противогельминтный препарат ивермектин (Ivermectin), который применяется при лечении COVID-19, может быть эффективным, чтобы подавить вирусную нагрузку, однако в Украине его нет.

На территории страны лекарство можно найти только в растворе для инъекций, но эта форма применяется только в ветеринарии и запрещена для людей, которым можно применять только таблетированную форму ивермектина. Об этом в эфире "Украина 24" сообщила врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская в эфире "Украина 24". Источник: Скриншот видео

Она рассказала, что этот препарат появился где-то с середины 80-х годов, а его разработчик получил Нобелевскую премию.

Впервые серьезно в контексте лечения коронавируса об этом препарате стали говорить в апреле 2019 года, сказала Голубовская.

Она пояснила, что в ходе экспериментов In vitro ("в пробирке", вне живого организма) выяснилось, что ивермектин в 5 000 раз подавляет вирусную нагрузку в течение 48 часов. "Буквально в ноль", – отметила врач.

"И его тогда стали применять... Он вошел в "вирджинский ", очень авторитетный американский прокол", – добавила она.

В одном из последних протоколов лекарство рекомендовали применять при всех вариантах течения болезни.

Голубовская подчеркнула, что эксперты не берутся давать прямые рекомендации по приему этих лекарств, поскольку о его влиянии на инфекцию собрали очень мало данных. Кроме того, медики опасаются, что этот препарат просто исчезнет, как исчез в свое время гидроксихлорохин – другое лекарство, которое применялось при COVID-19, но в последствии не подтвердило свою эффективность.

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