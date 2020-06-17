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Эпидемиолог сравнил странные симптомы после COVID-19 с одержимостью демоном

5.7т
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Английский эпидемиолог из ливерпульской школы тропической медицины Пол Гарнер, переболевший COVID-19 более двух месяцев назад, заявил, что симптомы болезни не исчезли.

Как сообщает издание Liverpool Echo, ученый всегда имел крепкое здоровье, увлекался бегом и йогой. Сейчас его постоянно одолевает усталость.

Гарнер заразился коронавирусом в марте. У него были кашель и сильная головная боль. Эти симптомы то проходили, то возвращались на протяжении нескольких недель. По совету своего друга – врача общей практики – он сдал анализы, которые подтвердили COVID-19.

Спустя 60 дней после начала болезни Гарнер снова сделал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Тем не менее симптомы остались.

"Это ужасно. Я чувствую себя плохо уже три месяца. У меня слабость. Недавно я прошел пять километров, а на следующий день не мог встать с кровати", – рассказал эпидемиолог.

Он пожаловался, что после любой физической активности “падает от усталости”.

"Я как будто одержим демоном. Просто надеюсь, что вскоре смогу вернуться к физическим упражнениям", – заключил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи указали на опасность после выздоровления от COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
вирус
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