COVID-19 опасен для людей с гипертензией: что это и как защититься

Коронавирусная инфекция переносится более тяжело пожилыми людьми и теми, кто имеет сопутствующие заболевания, среди которых и гипертензия.

Об этом сообщает на странице в Facebook Центр общественного здоровья Украины и называет причины, симптомы и способы профилактики этого заболевания.

Под “артериальной гипертензией” медики понимают чрезмерное давление крови на стенки артерий, и ставят такой диагноз, если артериальное давление человека постоянно повышено: верхнее значение больше 140 мм рт. ст., а нижнее больше 90 мм рт. ст.

Симптомы артериальной гипертензии Facebook Центра общественного здоровья Украины

Гипертензия часто встречается у людей старше 50 лет, больше к ней предрасположены женщины.

Об этом заболевании активно заговорили после печальной статистики, связанной с COVID-19. В Китае от 25% до 50% людей, заразившихся новым коронавирусом, имели высокое кровяное давление или сопутствующие заболевания: рак, диабет и др. В Италии более 76% людей, умерших от осложнений, вызванных COVID-19, имели высокое кровяное давление.

Основными причинами возникновения гипертензии врачи называют повышенный уровень холестерина, лишний вес, надмерное употребление соли.

Часто болезнь начинается незаметно. Поэтому врачи советуют регулярно измерять артериальное давление (людям старше 50 лет не реже двух раз в месяц) и наблюдать за собственным состоянием здоровья.

Для профилактики гипертензии специалисты советуют сбросить лишний вес, расстаться с никотином и алкоголем, ограничить употребление соли до 5 гр. в сутки, употреблять в пищу продукты, богатые калием (крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень) и больше заниматься физической активностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди со II группой крови более уязвимы перед новым типом коронавируса COVID-19, а наиболее устойчивы – с I.