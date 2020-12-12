Чем опасен вирус Эпштейна-Барр

Открытие вируса Эпштейна-Барр можно отнести к тем случайностям, которые иногда случаются в науке. Охоту за этим патогеном начал еще Илья Мечников, однако из-за технических возможностей того времени поймать его не удалось. А вот у другого ученого это получилось.

Майкл Энтони Эпстайн предположил, что развитие лимфомы Беркитта вызывает вирус. Попытки вырастить вирус на куриных эмбрионах или почечных клетках успехом не увенчались, но ученый не хотел отступать.

Образцы опухолевой ткани из Африки в Великобританию доставляли слишком долго из-за погодных условий. Получив материал, аспирантка Ивонна Барр решила исследовать его. Жидкость, в которой находилась ткань, помутнела, поэтому Барр предположила в ней наличие бактерий – возможных возбудителей болезни.

Однако это были не бактерии, а живые опухолевые клетки, отделившиеся от края новообразования. В этих клетках Эпстайн рассмотрел герпес-вирус, который не убивал их, а помогал расти.

Так был открыт возбудитель лимфомы Беркитта, рассеянного склероза, рака носоглотки, рака желудка и других заболеваний, являющихся опасными для человека. Этот герпес-вирус передается через слюнные выделения (воздушно-капельным путем), поэтому инфекционный мононуклеоз также называют болезнью поцелуев. Но заразиться можно еще половым путем, контактно-бытовым, вирус передается от матери ребенку.

О том, что вирус Эпштейна-Барр присутствует в организме можно определить по таким симптомам:

усталость, проблемы со сном;

потеря аппетита, снижение веса;

боли в горле, увеличение лимфоузлов;

повышение температуры;

миалгия, артралгия;

высыпания на теле;

аритмия.

MedOboz ранее писал, что многие великие открытия в медицине были сделаны случайно или по ошибке. К ним можно отнести выделение пенициллина, использование рентгеновских лучей и установление причины язвенной болезни желудка.