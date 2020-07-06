Бубонная чума вспыхнула в Монголии и Китае: что за болезнь и как передается

В конце июня в западной Монголии зафиксировали два случая заболевания бубонной чумой – среди заболевших 27-летний мужчина и женщина, возраст которой неизвестен.

Власти объявили карантин на неопределенный срок. Выяснилось, что перед госпитализацией заболевшая состояла в прямом контакте с 60 людьми и еще с 400 – в косвенном. Вместе с тем, на севере Китая в хошуне Урад-Чжунци введен третий уровень эпидемиологической опасности из-за подозрения на бубонную чуму у одного из пациентов.

Установлено, что оба заболевших в Монголии ели сырое мясо тарбагана – местного сурка. Эти животные считаются главными переносчиками чумной бактерии Yersinia Pestis.

Что такое бубонная чума

Известно, что бубонная чума – это бактериальное заболевание, которое передается с помощью блох, живущих на диких грызунах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта болезнь может убить взрослого человека менее чем за 24 часа в случае, если вовремя не прибегнуть к врачебной помощи.

Самая известная вспышка бубонной чумы произошла в 14-м веке и получила название "Черная смерть". Сейчас, к счастью, люди обладают большим инструментарием для того, чтобы не допустить эпидемию с многомиллионной летальностью.

К слову, для Монголии вспышка бубонной чумы не новость – в 2019 году от чумного микроба умерли муж и жена, поужинавшие почкой больного сурка.

Симптомы бубонной чумы

Высокая температура

Головная боль

Слабость и озноб

Увеличение лимфатических узлов

Тяжелая интоксикация

Геморрагический синдром

Геморрагическое поражение легких и лимфатической системы

После проникновения в организм возбудителя чумы, он с током крови попадает в лимфатические узлы, начинается острый воспалительный процесс, переходящий на другие ткани. На теле больного возникают уплотнения, называемые бубонами.

Лечение бубонной чумы

Пациентов с бубонной чумой лечат только в больницах. Им внутримышечно вводят антибиотики. При этом терапия длится несколько месяцев под строгим контролем медиков.

Вместе с тем, из-за высокой заразности болезни, врачи и персонал, сталкивающиеся с больными, носят противочумные костюмы. Все, с чем контактирует больной – белье, одежда, остатки еды, посуда, предметы ухода и выделения пациента, подлежит специальной обработке и дезинфекции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в мае 2019 года в Монголии был объявлен карантин из-за вспышки бубонной чумы, от которой погибли двое человек.