Люди, которые заболели COVID-19 в бессимптомной форме, ответственны не менее чем за 50% новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра по профилактике и контролю заболеваний в США, опубликованного в JAME Network. Ученые подчеркнули важность соблюдения социальной дистанции и использования масок.

Ученые провели моделирование, используя данные трех групп пациентов: досимптомные (те, у кого признаки болезни появились не сразу), бессимптомные (у кого симптомы не появились вообще) и симптомные.

Задачей исследования было выяснить, за какое количество передач вируса будет ответственна каждая группа в зависимости от времени, когда заразились ее участники.

В первой модели предположили, что пик заразности коронавируса придется на 5 день после инфицирования, а симптомы не появляются у 30% больных. С такими исходными данными оказалось, что бессимптомные больные отвечают за 24% новых заражений, еще в 35% приходится на долю досимптомных.

В другой модели ученые предположили, что период наибольшей заразности наблюдается в период с 3 по 7 день после инфицирования. Они также варьировали количество людей без симптомов и с поздним их проявлением. В большинстве сценариев досимптомные и бессимптомные больные становились причиной не менее 50% новых случаев COVID-19.

Даже в модели, когда количество бессимптомных пациентов составило 0%, доля досимптомных в новых заражениях составила 25%.

Как писал OBOZREVATEL, американские ученые установили, что 40-45% инфицированных COVID-19 людей могут переносить болезнь без симптомов. При этом они остаются заразными.