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Антитела к коронавирусу исчезают: ученые предупредили о новой опасности

5.8т
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Люди могут никогда не выработать антитела к коронавирусу, поскольку во многих случаях они исчезают после выздоровления пациента.

Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на исследование американских и китайских ученых. Они провели тесты на антитела у работников больниц Ухани, которые подвергались воздействию инфицированных пациентов на ранней стадии вспышки.

Человечество может никогда не выработать иммунитет к COVID-19

Человечество может никогда не выработать иммунитет к COVID-19

Только у 4 процентов из 23 000 обнаружили антитела.

"Маловероятно, что люди будут производить длительно действующие защитные антитела против этого вируса", – сказано в исследовании.

"Антитела – это молекулы, генерируемые иммунной системой для связывания с белком вируса и предотвращения его заражения клетками. Некоторые из них, такие как иммуноглобулин G или IgG, могут оставаться в организме человека в течении длительного времени", – пояснили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что иммунитет к коронавирусу может длиться только шесть месяцев.

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Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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