Антитела к коронавирусу исчезают: ученые предупредили о новой опасности

Люди могут никогда не выработать антитела к коронавирусу, поскольку во многих случаях они исчезают после выздоровления пациента.
Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на исследование американских и китайских ученых. Они провели тесты на антитела у работников больниц Ухани, которые подвергались воздействию инфицированных пациентов на ранней стадии вспышки.
Человечество может никогда не выработать иммунитет к COVID-19
Только у 4 процентов из 23 000 обнаружили антитела.
"Маловероятно, что люди будут производить длительно действующие защитные антитела против этого вируса", – сказано в исследовании.
"Антитела – это молекулы, генерируемые иммунной системой для связывания с белком вируса и предотвращения его заражения клетками. Некоторые из них, такие как иммуноглобулин G или IgG, могут оставаться в организме человека в течении длительного времени", – пояснили ученые.
Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что иммунитет к коронавирусу может длиться только шесть месяцев.
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