5 доступных и безопасных домашних средств от педикулеза

Дети после летних каникул уже вернулись в школы и детские сады, а это означает, что помимо привычных хлопот на плечи многих родителей с высокой вероятностью может лечь еще одна проблема – вши.

Педикулез – достаточно распространенная инфекция в детских коллективах. При этом, вопреки распространенному мнению, появление "пришельцев" в волосах вовсе не означает плохую гигиену или ее отсутствие. Достаточно кому-то одному заразиться этой неприятной инфекцией (например, после контакта с бельем в лагере или проехавшись в общественном транспорте), как вскоре практически весь класс или группа обзаведутся своей порцией "переселенцев".

На помощь в борьбе с вредителями обещают прийти многочисленные аптечные противопедикулезные средства. Но не всегда обещания производителя оказываются реальностью. К тому же, большинство таких препаратов содержат достаточно агрессивные химические вещества, которые можно применять не всем.

MedOboz подготовил для вас список из нескольких натуральных средств против вшей, которые способны помочь выселить паразитов и их потомство. Но есть одно важно условие – при использовании любого из них вам понадобится специальная расческа с тонкими близко расположенными зубцами, при помощи которой легко вычесывать как самих вшей, так и их яйца (гниды).

Вот такой гребень поможет бороться с вшами быстрее и эффективнее Домовод

Миндальное или оливковое масло

Оба эти продукта действуют на вшей как парализующее средство. Они могут замедлить рост паразитов и делает их более уязвимыми, облегчая их удаление с кожи головы и волос.

Равномерно обильно нанесите масло на кожу головы и волосы, после чего сразу тщательно прочешите шевелюру специальным гребешком. Если же позволяет время, оставьте масляную маску на ночь, надев целлофановую шапочку – так эффект масел усилится и удалить "пришельцев" будет гораздо легче. После дважды промойте голову шампунем. Такую терапию необходимо повторять ежедневно в течение недели.

Масло чайного дерева

Эфирные масла – отличный естественный способ борьбы с головными вшами. Эффективнее всего зарекомендовало себя в борьбе с педикулезом масло чайного дерева, хотя также можно воспользоваться эвкалиптовым, гвоздичным, лавандовым или розмариновым.

Добавьте 7 капель эфирного масла в 50 мл базового (миндального или оливкового), вотрите микс в кожу головы, оставьте на ночь, после чего прочешите каждую прядь и тщательно промойте волосы. Такую процедуру нужно проводить раз в 5 дней до полного выздоровления.

При этом обратите внимание: если после нанесения состава возникает сильный дискомфорт (появилось жжение или боль), немедленно смойте его во избежание химического ожога.

Кокосовое масло

По своей консистенции кокосовое масло достаточно вязкое, благодаря чему оно лишает вшей возможности двигаться, что способствует их легкому вычесыванию с волос.

Так, для проведения процедуры промойте голову с использованием ополаскивателя (для облегчения вычесывания волос), затем пропитайте их крутым раствором яблочного уксуса (50 мл на 500 мл воды), промокните локоны и нанесите на кожу головы и корни волос нерастопленное кокосовое масло. Наденьте целлофановую шапочку, поверх намотайте полотенце и оставьте все на 6-8 часов. Затем прочешите каждую прядь специальным гребнем и тщательно промойте волосы и кожу головы.

Для закрепления эффекта повторите процедуру спустя неделю.

Соль и уксус

Этот противопедикулезный микс больше всего подойдет обладателям жирного типа волос, поскольку не утяжеляет их. Смешайте 100 г соли с 200 мл уксуса и смочите смесью волосы и кожу головы. После наденьте целлофановую шапочку и оставьте все на два часа. Затем тщательно прочешите волосы и промойте. Повторяйте такую процедуру каждые три дня до полного выздоровления.

Эффективность такого средства достигается за счет кислотно-солевого состава, который блокирует функции жизнедеятельности вшей (убивает их) и разрушает оболочку гнид, не давая им созреть и вылупиться.

Клюква

Это также легкое средство, потому долго мучиться над его вымыванием не придется. При этом за счет большого содержания кислоты клюква также поможет обезвредить "пришельцев" и их потомство.

Растолките горсть ягод, нанесите получившееся пюре на кожу голову, после чего спрячьте на два-три часа волосы под целлофановой шапочкой. По истечению времени прочешите локоны гребнем и промойте волосы.

Повторять процедуру можно через день в течение двух недель.

Ранее MedOboz делился с вами некоторыми фактами о педикулезе.

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