Упражнения от боли в спине: тренер поделилась эффективным комплексом

Боль в спине не чужда никому. Особенно часто неприятные ощущения посещают людей, чья деятельность связана с сидячей работой либо необходимостью длительного нахождения "на ногах".

"Такая боль чаще спровоцирована перенапряжением мышц и в большинстве случаев может приводить к появлению еще и головных болей, бессонницы и прочих последствий избыточной нагрузки", - рассказала MedOboz учитель йоги, фитнес-тренер Галина Купцова.

По ее словам, чтобы избавиться от боли в спине и других симптомов, важно регулярно выполнять упражнения на расслабление и растяжку мышц. Эксперт предлагает вам один из наиболее эффективных комплексов, проделывая который вечером после работы вы вскоре забудете о дискомфорте, а также начнете лучше высыпаться ночью.

Посиделки по-турецки

Сядьте на пол "по-турецки", скрестив ноги. Выпрямите спину и старайтесь тянуться макушкой к потолку, ощущая, как растягивается позвоночник. Руки при этом должны быть расслаблены, плечи – опущены. Оставайтесь в такой позе порядка двух минут, при этом дышите глубоко и ровно.

Поза лотоса или по-турецки - одна из лучших для разгрузки спины. Welcomebackhome

Простая складочка

Также сидя на полу, вытяните прямые ноги перед собой. Медленно наклоняйтесь вперед, стараясь не сгибаться в пояснице. При этом тянитесь к стопам не лбом или макушкой, а подбородком. Максимально тянитесь с момент выдоха, когда мышцы и сухожилия будут наиболее податливы, однако не допускайте болезненных или дискомфортных ощущений в теле. Задержитесь в крайней точке на 10 счетов, затем медленно вернитесь в исходное положение. Повторите все 5 раз.

Поза младенца

Встаньте на коленки и разведите ноги на ширину плеч. Заведите прямые руки за спину и начинайте опускать ягодицы на стопы, а головой тянитесь к коленям. Постарайтесь лечь в такой позе полностью, положив голову на пол и максимально опустив таз. Расслабьтесь, дышите ровно и глубоко и полежите в такой позе около 2-3 минут.

Поза лягушки

Это упражнение также выполняется на полу. Лягте на спину, согните ноги, разведите колени в стороны, стопы соедините между собой подошвами. Расслабьте спину и бедра, руки вытяните вдоль корпуса. Оставайтесь в таком положении около двух минут, ровно дыша и давая мышцам бедер растянуться под собственным весом.

Качели

Лягте на спину, подтяните к груди согнутые ноги и обхватите колени руками – вы должны почувствовать, как тянутся мышцы. Оставайтесь в такой позе пару минут, а для большего эффекта можно слегка раскачиваться вперед-назад от макушки до копчика. Не забывайте о глубоком и ровном дыхании – от него во многом зависит эффективность упражнения.

Скручивания

Лягте на спину, руки прямые разведены в стороны. Согните правую ногу, подтяните колено к груди, а затем, скручиваясь в корпусе, потянитесь им влево, стараясь достать до пола. Оставайтесь в таком положении порядка 2 минут, затем плавно вернитесь в исходное положение и повторите все на противоположную сторону.

Эксперт напомнила, что все упражнения важно выполнять медленно и осторожно, не допуская боли или дискомфорта. Кроме того, сразу перед выполнением комплекса лучше не есть, иначе в процессе могут появиться боль в животе, тошнота или изжога.

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