Украинцам дали советы, как сохранить физическую форму во время карантина

Надо быть активными, даже оставаясь дома pixabay.com

Центр общественного здоровья Украины предупредил, что за время локдауна можно легко потерять физическую форму, набрать лишний вес и упасть в стрессовое состояние.

Поэтому на сайте Центра собраны советы о том, как сохранить физическую форму во время карантина.

Делайте частые короткие активные перерывы в течение дня

За 20-30 минут активности вы можете сделать простые упражнения – наклоны туловища, приседания, отжимания от пола, движения руками и ногами.

Найдите для себя онлайн-тренировки

Если у вас есть доступ к интернету, такие занятия – отличный способ держать себя в форме, а также найти единомышленников и заниматься вместе. Важно только подобрать правильный курс, чтобы не навредить собственному здоровью.

Больше ходите

Не отказывайтесь от ходьбы, она помогает держать ваши мышцы в тонусе. Прогуливайтесь по квартире и на месте, запустив свежий воздух в комнату.

Чаще вставайте

Рекомендовано вставать и вытягиваться в полный рост каждые 30 минут. Подумайте, какую часть дел вы могли бы сделать стоя? Это поможет разнообразить рабочее время и укрепит здоровье.

Расслабляйтесь

Чувствуете стрессы или раздражаетесь? Сделайте глубокие вдохи и выдохи, попробуйте настроиться на позитивные мысли, помедитируйте. Вы можете спеть вслух любимую песню – это точно поднимает настроение.

Правильно питайтесь

Во время еды нам необходимо получать нужное количество питательных веществ, а также жидкости. Пейте достаточно воды. Обеспечьте достаточное количество фруктов и овощей в рационе. Ограничьте потребление соли и сахара.

Facebook Центра общественного здоровья Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, назван продукты, которые лучше сжигают жир и наращивают мышцы.