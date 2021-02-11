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Нина Ходаковская
Нина Ходаковская
Нутрициолог, лектор и основательница онлайн-школы здоровья Nina School Все статьи автора

Зима и витамин D: что делать, чтобы чувствовать себя хорошо в отсутствии солнца

3.7т
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Витамин D - это витамин, который вырабатывается на коже под воздействием солнца естественным путем. Бытует мнение, что летом человек получает больше витамина D, чем зимой, но на самом деле это не совсем так. В летнее время человек все равно не получает достаточное количество витамина D по нескольким причинам. Во-первых, практически все пользуются солнцезащитными кремами, которые не дают образовываться витамину D на коже. И, во-вторых, усвоение витамина D может нарушаться после простого приема душа с мыльными средствами. В-третьих, находясь постоянно в помещении офиса или дома, витамин никак не сможет образоваться на теле.

Но как показывают исследования, действительно, зимой люди чаще всего подвержены депрессивным состояниям: день короче, мало солнца, вечно плохое настроение, сильный холод, нет сил. Плюс к этому добавляется апатия, раздражительность, сонливость. Знакомо? Именно так проявляется дефицит витамина D.

Витамин D является скорее “прогромоном”, чем витамином. Он способен самостоятельно образовываться в нашем организме под воздействием солнечных лучей. Но если этого практически не происходит в летнее время, то зимой его дефицит становится еще больше. Главная функция витамина D в организме – поддерживать уровень кальция и фосфора. Они влияют на рост костей и их прочность. В организме человека витамин D выполняет очень важные функции, такие как обмен кальция и магния, восстановление структуры ДНК, поддержка иммунитета, повышение чувствительности клеток к инсулину, регуляция размножения и гибели клеток.

Витамин D – жирорастворимый, а это значит, что лучше всего он усваивается с приемом пищи в которой содержатся полезные жиры. Кроме того витамин D лучше всего пить вместе с витамином К2, это позволит ему еще лучше проникать в клетки нашего организма.

Кроме того в зимний период времени можно увеличить количество продуктов в рационе, которые содержат витамин D. К таким продуктам относятся:

  • Рыбий жир

  • Мясо сельди

  • Лосось

  • Сардины

  • Тунец

  • Яичный желток

  • Молочные продукты

Многочисленные исследования показывают, что у людей с более низким уровнем витамина D чаще наблюдаются следующие заболевания:

  • деменция

  • инсульты

  • заболевания периферических артерий

  • рак простаты

  • рак яичников

  • рак поджелудочной железы

  • фибромиалгия

  • эпилепсия

  • переломы

  • рассеянный склероз

  • волчанка

  • ревматоидный артрит

  • астма

  • аутизм

  • псориаз

Важность витамина D очевидна, и прием добавок имеет решающее значение для вашего здоровья.

Чтобы проверить уровень витамина D у вас в крови в лаборатории можно сдать анализ, который называется витамина D 25-OH. Для этого вам не нужно направление врача, вы можете сдать этот анализ по собственному желанию. В норме витамин D по референсам превентивной медицины считается от 90 до 100 нг/мл или от 200 до 250 нмоль/л.

Если вы сдали анализ на витамин D и ваш результат оказался в пределах нормы или немного снижен, то витамин D можно пить в поддерживающей дозировке 5000 ме. Или можно принимать его в составе поливитаминов. Это нужно для того, чтобы не “уйти” в новые дефициты.

Если уровень в анализах оказался значительно ниже нормы, в таком случае вам нужны усиленные дозировки витамина D, которую вам должен назначить специалист – ваш лечащий врач или нутрициолог.

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Автор
Нина Ходаковская Нина Ходаковская
Место
Украина
Тег
Витамины
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