У каждого витамина и микроэлемента есть особые условия приема. Какие-то витамины лучше усваиваются утром, какие-то вечером. Некоторые витамины хорошо сочетаются друг с другом, а одновременный прием других нейтрализуют их действие. Поэтому нужно разобраться в тонкостях приема витаминов в комплексе, прежде чем начинать их прием.

Хорошая совместимость витаминов способна обеспечить суточную потребность организма. Если принимать нутрицевтики, которые между собой плохо взаимодействуют, в лучшем случае эффекта от такого лечения не будет, а в худшем – увеличится риск развития побочных эффектов. Поэтому давайте разберемся, какие витамины друг с другом сочетаются, а какие нет.

С витамином А идеально сочетается витамин Е и витамин С. Витамин Е защищает витамин А от окисления, а витамин С усиливает усвояемость двух других. Кроме того с витамином А хорошо сочетается йод, цинк и железо. А с витамином Е идет в тандеме и селен.

Отлично сочетаются витамин D, витамин К и витамин С. В пару витамин D и витамин К можно добавить кальций. Витамин К усиливает действие витамина D, витамин D усиливает действие кальция, а кальций и витамин К отвечают за прочность и здоровье костей – очень мощная троица. Также эти витамины хорошо сочетаются с магнием и фосфором.

Прием витамина А и витамина Е не рекомендуется совмещать с медью. Также витамин Е стоит пить отдельно от витамина D и железа. Под действием витамина Е эти витамины хуже усваиваются организмом.

Витамин С идеально сочетается с железом и хромом. Каждое из трех веществ служит катализатором для усвоения двух других. Также вместе с витамином С можно принимать витамин А, витамин Е, витамин D3 и витамины В1 и В2.

Отдельно друг от друга нужно пить цинк и медь, так как их совместный прием вытесняет друг друга из организма. Также отдельно от цинка рекомендуется принимать железо, кальций, магний, витамин В6 и В9.

Железо не следует пить в один прием с кальцием, магнием, цинком и хромом. Первые три снижают уровень железа, а хром негативно воздействует на способность железа проникать внутрь клетки.

Практически все нутрицевтики рекомендуется пить во время еды. Исключение составляют только аминокислоты, пробиотики и коллаген – их стоит пить натощак, так организм получит более максимальный эффект.

Во время завтрака рекомендуется пить: железо, витамины группы В, йод, витамин D, витамин К, магний цитрат или малат. Эти нутрицевтики могут бодрить поэтому их прием относят на утреннее время.

В дневное время можно пить: витамины А, Е, D и К, а также медь, цинк, магний цитрат или малат. Прием этих нутрицевтиков допускается в обеденное время, так как прием некоторых из них совмещать не стоит и их нужно разделять.

Во время ужина можно принимать: цинк, селен и магний (цитрат, глицинат, таурат, треонат). Эти нутрицевтики обладают успокаивающим эффектом или не влияют на сон. Также нейтральными нутрицевтиками являются витамин С и Омега-3, поэтому их можно пить в любое время суток.

Если речь идет о комплексных препаратах, где уже содержатся большое количество витаминов и микроэлементов, то там могут быть и витамины, которые друг с другом не сочетаются. Дело в том, что в комплексных препаратах рассчитывается определенное время высвобождения каждого витамина, так что они друг другу не мешают.

Поливитамины можно пить каждый день, желательно в первой половине дня. Так витамины будут лучше усваиваться организмом, так как утром метаболизм выше.

На самом деле поливитамины неплохое решение, чтобы добрать необходимое дневное количество витаминов и микроэлементов. Но если у вас есть некомпенсированные дефициты или проблемы по здоровью одних поливитаминов будет недостаточно.

Будьте здоровы!

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