Врачи развеяли распространенные мифы о завтраке

Американские врачи считают, что многие люди до сих пор придерживаются обманчивых утверждений относительно завтрака, например, пропуская его или употребляя неправильную пищу.

Специалисты развеяли распространенные мифы об этом, прежде всего посоветовав не пропускать первый прием пищи. Их доводы приводит журнал "Eat This, Not That!".

"Завтрак запускает обмен веществ в нашем организме. А его отсутствие приводит к замедлению метаболизма и перееданию в течение дня и, как следствие, увеличению веса", – процитировало издание слова доктора медицинских наук и хирурга-гастроэнтеролога Мадхана Кумара.

Врачи советуют не пропускать завтраки, но при них питаться правильно

Со своей стороны доктор медицинских наук Уильям В. Ли добавил, что если бы ему пришлось просить пациентов отказаться лишь от одной вредной привычки, он призвал бы их перестать объедаться на завтрак мясными полуфабрикатами. Среди таких врач назвал жареные сосиски, колбасу и бекон. Вместо этого он советует выбирать для первого приема пищи фрукты, йогурт и яйца фермерских кур.

Психиатр-нутрициолог Ума Найду (Uma Naidoo) выразила убеждение: если человек не завтракал, то на обед он с большей вероятностью выберет фастфуд или бутерброд, а не что-то более полезное. По ее словам, на завтрак не стоит есть десерты – пончики, булки с корицей и сладкие хлопья.

Специалисты подчеркивают, что регулярное употребление огромного количества углеводов и сахаров на голодный желудок может привести к развитию сахарного диабета второго типа, а также увеличить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, такая пищевая привычка может спровоцировать начало депрессии или тревожного расстройства.

