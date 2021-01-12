Врач назвала три вредных утренних привычки

Сразу после пробуждения людям не следует заниматься слишком энергичными физическими упражнениями, пить кофе и апельсиновый сок.

Об этом предупредила британский врач Мириам Стоппард, пишет Mirror. По ее словам, все эти три привычки грозят проблемами со здоровьем. Так, чрезмерные нагрузки после сна противопоказаны из-за того, что тело обезвожено, ткани не растягиваются, а межпозвоночные диски могут даже соскочить из-за этого.

Что касается стакана привычного апельсинового сока, то он дает колоссальную нагрузку на процесс обмена веществ. В итоге уровень сахара в крови взлетает до огромных значений. Ведь с утра метаболизм в организме еще не может идеально регулировать уровень инсулина. Подобное воздействие на человека оказывает и кофе натощак.

Поэтому отказ от упомянутых двух напитков сразу после подъема с кровати минимизирует риск заболеть диабетом или иметь проблемы с сердцем.

Солидарность со Стоппард выразил и профессор Джеймс Беттс из Университета Бата. Он посоветовал всем кофеманам для начала хотя бы что-то съедать на завтрак.

"Мы знаем, что почти половина из нас просыпается утром и, прежде чем что-то делать, пьет кофе – интуитивно, чем сильнее мы чувствуем усталость, тем крепче кофе. Наш контроль сахара в крови нарушается, когда первое, с чем тела контактируют, – это кофе, особенно после ночного нарушенного сна. Мы можем улучшить это, сначала поев, а потом выпив кофе, если чувствуем, что он нам все еще нужен", – говорит ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее исследователи из Университета Бата провели эксперимент, попросив 29 его участников выпить крепкий черный кофе натощак. В итоге ученые пришли к выводу, что это повышает риск диабета второго типа.

А терапевт Наталья Гордиенко предупредила, что кофе до завтрака может привести к появлению таких проблем, как гастрит и стремительный набор веса.

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