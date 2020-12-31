Украинцам в новогоднюю ночь посоветовали "тарелку здорового питания": что это такое

Чтобы не переесть за новогодним столом, Министерство здравоохранения посоветовало украинцам воспользоваться принципом "тарелки здорового питания".

Она разработана с участием специалистов Центра общественного здоровья, говорится на странице учреждения в Facebook. Правильное питание поможет предотвратить проблемы с пищеварением, говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что 1/2 тарелки должны составлять овощи и фрукты. Однако не стоит половину объема заполнять картофелем, поскольку он имеет высокое содержание крахмала, напомнили они.

Цельнозерновые продукты должны занять 1/4 тарелки (цельные и неочищенные зерновые и блюда из них).

Еще 1/4 тарелки надо отдать под белковые продукты: рыбу, курицу, фасоль, орехи. Эти продукты можно добавлять в салат.

Для приготовления и заправки лучше брать растительное масло – оливковое, рапсовое, кукурузное, подсолнечное, арахисовое, к тому же в умеренном количестве. Следует избегать частично гидрогенизированных масел, содержащих вредные трансжиры, напомнили в центре.

"В течение застолья пейте больше воды и старайтесь отказаться от сладких напитков. Что касается алкоголя, то даже в праздники нужно помнить: любая доза опасна для организма. Но если не удается совсем отказаться от спиртного, отдавайте предпочтение небольшому количеству натурального красного вина", – говорится в сообщении.

Также специалисты напомнили о том, что разнообразие пищи стимулирует к перееданию. И посоветовали учитывать это, даже если вы планируете приготовить в новогоднюю ночь только полезные блюда.

Тарелка здорового питания. Источник: Facebook Центр общественного здоровья

Советы, как не переесть в праздники. Источник: Facebook Центр общественного здоровья

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что известный украинский диетолог, врач-эндокринолог Наталья Самойленко посоветовала, как питаться во время встречи Нового года и в праздничные выходные, чтобы не набрать лишний вес. По ее словам, не навредить фигуре поможет режим и "правило тарелки".

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