Как есть меньше соли: шесть советов
Чрезмерное количество потребляемой соли, которая является основным источником натрия, грозит проблемами со здоровьем, таким как повышение давления, лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.
В связи с этим в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины рассказали, как можно сократить количество этого продукта в рационе. В частности, медики рекомендуют:
избегать готовых продуктов с высоким содержанием соли, внимательно читая информацию на этикетках и выбирая продукты со сниженным ее содержанием;
ограничить потребление хлеба, технологически обработанных мясных и рыбных продуктов, соленых сыра, овощей и готовых соусов;
вместо соли добавлять в блюда свежие травы и специи;
приправлять пищу соком лимона, грейпфрута или апельсина, а вместо майонеза и соусов добавлять растительное масло;
добавлять соль в конце приготовления, в идеале – в готовое блюдо на тарелке;
употреблять йодированную соль, учитывая умеренный дефицит йода у украинцев.
Чтобы вкусовые рецепторы привыкли к меньшему количеству соли, потребуется некоторое время. "Но как только вы привыкнете, вы будете получать больше удовольствия от еды и обращать внимание на более широкий диапазон вкусов", – отметили в Минздраве.
Так, по данным исследования STEPS, проведенном в 2019 году, в Украине люди в среднем потребляют 12,6 г соли в сутки. Это более чем в два раза превышает максимальный рекомендованный уровень – 5 граммов в сутки. Лишь 13% украинцев потребляют меньшее количество соли.
В Минздраве также напомнили, что основным источником соли являются продукты, прошедшие технологическую обработку: колбаса, ветчина, бекон, сыр, соленые закуски, вермишель быстрого приготовления и т.д.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине ликвидировали государственную монополию на добычу соли: компанию "Артемсоль" отправили на приватизацию.