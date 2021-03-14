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/ Здоровое питание

Как есть меньше соли: шесть советов

3.8т
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Чрезмерное количество потребляемой соли, которая является основным источником натрия, грозит проблемами со здоровьем, таким как повышение давления, лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.

В связи с этим в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины рассказали, как можно сократить количество этого продукта в рационе. В частности, медики рекомендуют:

  • избегать готовых продуктов с высоким содержанием соли, внимательно читая информацию на этикетках и выбирая продукты со сниженным ее содержанием;

  • ограничить потребление хлеба, технологически обработанных мясных и рыбных продуктов, соленых сыра, овощей и готовых соусов;

  • вместо соли добавлять в блюда свежие травы и специи;

  • приправлять пищу соком лимона, грейпфрута или апельсина, а вместо майонеза и соусов добавлять растительное масло;

  • добавлять соль в конце приготовления, в идеале – в готовое блюдо на тарелке;

  • употреблять йодированную соль, учитывая умеренный дефицит йода у украинцев.

Чрезмерное количество потребляемой соли грозит проблемами со здоровьем
Чрезмерное количество потребляемой соли грозит проблемами со здоровьем. Источник: Центр общественного здоровья Украины

Чтобы вкусовые рецепторы привыкли к меньшему количеству соли, потребуется некоторое время. "Но как только вы привыкнете, вы будете получать больше удовольствия от еды и обращать внимание на более широкий диапазон вкусов", – отметили в Минздраве.

Так, по данным исследования STEPS, проведенном в 2019 году, в Украине люди в среднем потребляют 12,6 г соли в сутки. Это более чем в два раза превышает максимальный рекомендованный уровень – 5 граммов в сутки. Лишь 13% украинцев потребляют меньшее количество соли.

Украинцы потребляют слишком много соли
Украинцы потребляют слишком много соли. Источник: скриншот

В Минздраве также напомнили, что основным источником соли являются продукты, прошедшие технологическую обработку: колбаса, ветчина, бекон, сыр, соленые закуски, вермишель быстрого приготовления и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине ликвидировали государственную монополию на добычу соли: компанию "Артемсоль" отправили на приватизацию.

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Автор
Анна Паскевич Анна Паскевич
Темы
Здоровье Питание
Место
Украина
Теги
Центр общественного здоровья Министерство здравоохранения продукты соль еда
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